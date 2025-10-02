Vaikšnoras Vilniuje susitiko su Japonijos kariuomenė vadu

Pasak jos, ketvirtadienį H. Uchikura Vilniuje susitiko su Lietuvos kariuomenės vadu Raimundu Vaikšnoru.
Susitikime R. Vaikšnoras padėkojo Japonijos kariuomenės vadui už jo šalies indėlį, prisidedant prie Lietuvos ir Islandijos vadovaujamos išminavimo koalicijos bei finansinės paramos skyrimo Ukrainai, taip pat aptarė bendradarbiavimą saugumo srityje.
„Didelė garbė priimti Jus Lietuvoje. Japonijos saugumo bendradarbiavimas yra svarbus ne tik Indijos–Ramiojo vandenyno regionui, bet ir visam pasauliui“, – pranešime sakė R. Vaikšnoras ir pažymėjo, kad Europą ir Indijos–Ramiojo vandenyno regioną sieja tie patys saugumo iššūkiai.
Ketvirtadienį ir penktadienį Lietuvoje viešėsiantis Japonijos kariuomenės vadas vizito metu taip pat lankysis Generolo Silvestro Žukausko poligone, kur bus pristatytos priėmimo, sutelkimo ir tolimesnio judėjimo infrastruktūros galimybės, inžineriniai parkai bei Baltijos gynybos linija.
Taip pat planuojamas apsilankymas pasienyje, kur bus pristatytos kontrmobilumo priemonės ir modernios stebėjimo sistemos.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!