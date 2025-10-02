Kalendorius
Spalio 2 d., ketvirtadienis
Vilnius +9°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Vaikšnoras Vilniuje susitiko su Japonijos kariuomenė vadu

2025-10-02 11:21 / šaltinis: ELTA
2025-10-02 11:21

Į Lietuvą oficialaus vizito atvyko Japonijos kariuomenės vadas Hiroaki Uchikura. Tai pirmasis tokio lygmens Japonijos kariuomenės vadovo vizitas Lietuvoje, pranešė kariuomenė.

Dovilės Šakalienės ir Raimundo Vaikšnoro komentaras apie dingusius JAV karius Paulius Peleckis

Į Lietuvą oficialaus vizito atvyko Japonijos kariuomenės vadas Hiroaki Uchikura. Tai pirmasis tokio lygmens Japonijos kariuomenės vadovo vizitas Lietuvoje, pranešė kariuomenė.

REKLAMA
0

Pasak jos, ketvirtadienį H. Uchikura Vilniuje susitiko su Lietuvos kariuomenės vadu Raimundu Vaikšnoru. 

Susitikime R. Vaikšnoras padėkojo Japonijos kariuomenės vadui už jo šalies indėlį, prisidedant prie Lietuvos ir Islandijos vadovaujamos išminavimo koalicijos bei finansinės paramos skyrimo Ukrainai, taip pat aptarė bendradarbiavimą saugumo srityje.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Didelė garbė priimti Jus Lietuvoje. Japonijos saugumo bendradarbiavimas yra svarbus ne tik Indijos–Ramiojo vandenyno regionui, bet ir visam pasauliui“, –  pranešime sakė R. Vaikšnoras ir pažymėjo, kad Europą ir Indijos–Ramiojo vandenyno regioną sieja tie patys saugumo iššūkiai.

REKLAMA
REKLAMA

Ketvirtadienį ir penktadienį Lietuvoje viešėsiantis Japonijos kariuomenės  vadas vizito metu taip pat lankysis Generolo Silvestro Žukausko poligone, kur bus pristatytos priėmimo, sutelkimo ir tolimesnio judėjimo infrastruktūros galimybės, inžineriniai parkai bei Baltijos gynybos linija. 

Taip pat planuojamas apsilankymas pasienyje, kur bus pristatytos kontrmobilumo priemonės ir modernios stebėjimo sistemos.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų