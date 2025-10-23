Kalendorius
TV3 naujienos > Lietuva

Užsiregistruoti pas gydytoją būtų paprasčiau, bet kaltos pačios įstaigos

2025-10-23 11:14
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-10-23 11:14

Seimo Audito komitetas išsamiai išnagrinėjo Valstybės kontrolės vertinimo informaciją apie pacientų galimybes registruotis pas sveikatos priežiūros specialistus ir susidariusias eiles laukiant vizitų.

Šokiruoja faktas, kad tik dalis, t. y. 62 proc. pirminių ir 57 proc. specializuotų, sveikatos priežiūros įstaigų teikia ne pilnos apimties informaciją apie laisvus pacientų registracijos laikus, o likusi dalis jų visai neteikia.

Nors šiai sistemai sukurti valstybė skyrė tiek finansinius, tiek žmogiškuosius resursus, yra priimti teisės aktai, įpareigojantys atverti registracijos duomenis pacientams, tačiau didelė dalis įstaigų toliau savo vidaus informacinėse sistemose, „Word“, „Excel“ formatais tvarko registracijos pas specialistus duomenis.

„Tai rodo blogą sveikatos priežiūros įstaigų veiklos vadybą“, – situaciją apibendrino Audito komiteto pirmininkas Artūras Skardžius.

Siūlo viešinti įstaigas, kurios neatveria laikų

Audito komitetas, matydamas poreikį spręsti identifikuotas problemas, rekomendavo Sveikatos apsaugos ministerijai taikyti vadybines ir finansines priemones, t. y. tiesiogiai dirbant su sveikatos priežiūros įstaigomis surinkti trūkstamus duomenis, atlikti jų analizę, įdiegti papildomus informacinės sistemos funkcionalumus laukimo sąrašų viešinimui ir sekimui.

Taip pat rekomenduota vertinant asmens sveikatos įstaigų ir jų vadovybės veiklą atsižvelgti į nustatytų reikalavimų dėl pacientų registracijos vykdymą, pavesti atsakingoms institucijoms kontrolės funkciją tikrinti duomenų atvėrimą internetinėje pacientų registracijos sistemoje ir kompetencijų platformoje, nustačius pažeidimus – taikyti finansines poveikio priemones.

Komitetas pasiūlė ministerijai savo interneto svetainėje viešinti asmens sveikatos priežiūros įstaigų, neatveriančių pacientų registracijos laikų, sąrašą ir įvertinti, ar asmens sveikatos priežiūros specialistų suteikiamų paslaugų skaičiaus neriboja Valstybinės ligonių kasų tik tam tikram paslaugų skaičiui teikiamas finansavimas, kurį padidinus faktiškai asmens sveikatos priežiūros specialistų užimami etatai leistų suteikti didesnį paslaugų skaičių.

„Sieksime, kad informacija pacientams apie galimybes registruotis pas gydytojus būtų atskleidžiama pilna apimtimi, o laukimo eilės pas sveikatos priežiūros specialistus trumpėtų“, – teigė komiteto pirmininkas A. Skardžius.

