Už šią vairuotojų gudrybę – bauda arba kalėjimas: išsisukti daugeliui nepavyksta

Panorę apgaule įsigyti vairuotojo pažymėjimą „vairuotojai“ ieško įvairių būdų, kaip tą galėtų padaryti. Vienas iš jų – įsigyti padirbtą vairuotojo pažymėjimą.

O tokias „paslaugas“ teikiančių pardavėjų gausiai galima rasti socialiniuose tinkluose. Štai su vienu pardavėju socialiniame tinkle „Facebook“, pasivadinusiu „LT Vairuotojo Pažymėjimas“, susisiekė ir naujienų portalo tv3.lt žurnalistai, kurie pasidomėjo kiek kainuotu įsigyti B kategorijos vairuotojo pažymėjimą.

Teigia, jog pažymėjimą įregistruos į sistemą

Kaip žurnalistams teigė vairuotojo pažymėjimus pardavinėjantis asmuo, įsigyti B kategorijos vairuotojo pažymėjimą kainuotų 600 eurų.

Tiesa, susirašinėjimo metu „pardavėjas“ pridūrė, jog susimokėti reikėtų per 2 kartus. Pirmąjį kartą reikėtų sumokėti 150 eurų, o likusią sumą neva būtų galima pervesti tuomet, kai pirkėjas gautų padirbtą vairuotojo pažymėjimą.

Susirašinėjimas su „pardavėju“ (nuotr. facebook.com)

Apgavikas taip pat nurodo, kad padirbtas dokumentas pasieks pirkėją per 8-9 dienas nuo padaryto užsakymo.

„Kai tik jis (vairuotojo pažymėjimas – tv3.lt) bus paruoštas, pristatysime jį jums į namus. Suteikite mums savo adresą ir mes jums pristatysime“, – pokalbio metu aiškino vairuotojo pažymėjimo „pardavėjas“.

Be to, sukčius žurnalistams tvirtino, kad jei jo parduodamą vairuotojo pažymėjimą patikrintų policija, „jokių problemų nebūtų“, kadangi neva dokumentas būtų legaliai įregistruotas Lietuvos registre.

„Visi mūsų dokumentai yra gerai užregistruoti, kai tik jie yra paruošti, prieš mokėdami likusią sumą patikrinkite patys“, – kalbėjo apgavikas.

Susirašinėjimas su „pardavėju“ (nuotr. facebook.com)

O galiausiai sutarus su vairuotojo pažymėjimo „pardavėju“ įsigyti B kategorijos vairuotojo pažymėjimą, šis paprašė atsiųsti padirbimui reikalingus asmens duomenis – vardą, pavardę, lytį, gimimo datą, telefono numerį, adresą, parašą, asmens tapatybės kortelės nuotrauką ir paprastą asmens nuotrauką.

Sukčiai apsimeta ir „Regitros“ darbuotojais

Valstybinės įstaigos „Regitra“ atstovė spaudai Eglė Bačionytė teigia, kad pastaraisiais metais atvejų, kad asmenys pateiktų padirbtus vairuotojo pažymėjimus neužfiksuota.

Visgi ji pabrėžia, kad „Regitros“ darbuotojai lanko specialius kursus ir laiko įskaitas, kaip atskirti padirbtą vairuotojo pažymėjimą.

„Bet koks noras sukčiauti ir neva lengviau įgyti vairuotojo pažymėjimą negali būti toleruojamas. Asmuo, neturintis reikiamų vairavimo įgūdžių, netikėtose situacijose negebės saugiai valdyti transporto priemonės, o tai gali lemti itin skaudžius eismo įvykius“, – sako E. Bačionytė.

Tiesa, sukčiavimas socialiniuose tinkluose, pardavinėjant padirbtus vairuotojų pažymėjimus, anot „Regitros“ atstovės, ir toliau išlieka vienu pagrindinių iššūkių „Regitrai“.

„Anksčiau buvę gana pasyvūs, dabar sukčių paskyrų valdytojai keičia taktiką ir vis aktyviau ieško patiklių asmenų, kurie galėtų susigundyti melagingais pasiūlymais“, – teigia E. Bačionytė.

Pasak „Regitros“ atstovės, socialiniuose tinkluose vis dar galima aptikti sukčių skelbimų, kuriuose jie siūlo įsigyti tariamai tikrą vairuotojo pažymėjimą.

„Pasitaiko scenarijų, kai sukčiai sukuria „Facebook“ anketą, net prisistatydami „Regitros“ darbuotojais, t. y. nurodo įmonę kaip savo darbovietę, o tam, kad pasiektų kuo daugiau žmonių, savo pasiūlymus skelbia įvairiose grupėse“, – aiškina „Regitros“ atstovė.

Tiesa, E. Bačionytė priduria, kad tokias sukčių socialinių tinklų anketas galima atpažinti pagal kelis pagrindinius požymius.

Pavyzdžiui, sukčių anketose dažniausiai būna labai mažai įrašų, nuotraukų, draugų, nepateikiama asmeninė informacija.

„Skelbimai dažniausiai apsiriboja lakoniškomis frazėmis, tokiomis kaip „pagalba žmonėms, kurie turi problemų laikant teises“ arba „pagalba žmonėms dėl teisių. Kreiptis a. ž.“. Aptakios frazės ir nekonkretūs pasiūlymai padeda „užkabinti“ didesnę auditoriją interesantų, o vėliau, pagal situaciją, žmogui pažada padėti ar gauti tai, ko jis nori“, – aiškina E. Bačionytė, pridurdama, kad nereikėtų perduoti savo asmens duomenų tretiesiems asmenims

„Regitros“ atstovė akcentuoja, kad vairuotojo pažymėjimo gavimo procese dalyvauja daug skirtingas funkcijas atliekančių žmonių.

„Asmuo, norėdamas jį įgyti, turi pereiti per keletą įmonės darbuotojų grandžių: dokumentus priimančius ir teorijos egzaminus vykdančius darbuotojus, praktikos egzamino egzaminuotojus bei vairuotojo pažymėjimų išdavimo specialistus. Užsisakant vairuotojo pažymėjimą visada yra tikrinama asmens tapatybė“, – pažymi E. Bačionytė.

Iš viso per praėjusius metus užblokuota 218 sukčių paskyrų

Lietuvos policijos komunikacijos skyriaus Ramūno Matonio teigimu, per 2024 m. vien policijos virtualus patrulis išsiuntė „Facebook“ užklausą su prašymu užblokuoti 218 socialinio tinklo paskyrų, kuriose buvo siūlyta įsigyti vairuotojų.

„Visos tos paskyros buvo užblokuotos“, – sako R. Matonis.

Be to, policijos atstovas pažymi, kad dažniausiai neva pardavinėdami vairuotojų pažymėjimus ir iš žmonių pinigus išvilioję sukčiai galiausiai dingsta.

„Paprastai asmenys, kurie siūlo įsigyti vairuotojo pažymėjimus, tiesiog sukčiauja, gauna pinigus ir dingsta“, – sako R. Matonis.

Už padirbtą vairuotojo pažymėjimą gresia kalėjimas

Padirbusiems ar disponuojantiems padirbtu vairuotojo pažymėjimu taip pat gali tekti kuriam laikui pasėdėti už grotų.

Remiantis Lietuvos baudžiamojo kodekso 300 straipsnio 2 dalimi, tas, kas pagamino netikrą vairuotojo pažymėjimą arba suklastojo tikrą vairuotojo pažymėjimą arba žinomai netikrą tokio tipo dokumentą, jį gabeno, laikė, siuntė, panaudojo ar realizavo, yra baudžiamas bauda arba laisvės apribojimu, areštu arba laisvės atėmimu iki 4-erių metų.

Be to, šio straipsnio 4 dalyje taip pat nurodoma, kad asmuo, kuris padirbo ar disponavo tokiu vairuotojo pažymėjimu, o dėl to buvo patirta didelė žala arba buvo pagamintas didelis kiekis netikrų ar suklastotų vairuotojo pažymėjimų, baudžiamas bauda arba laisvės apribojimu, arba areštu, arba laisvės atėmimu iki 6-erių metų.

Kaip elgtis pastebėjus sukčių skelbimą?

„Regitros“ atstovė taip pat pažymi, kad siekiant užkirsti kelią sukčiavimui „Regitra“ taip pat aktyviai bendradarbiauja su Lietuvos policija, su kuria dalinasi informacija, pastebėjus melagingus sukčių skelbimus.

Reguliariai apie sukčių veikimo būdus tiek policijos, tiek „Regitros“ atstovai informuoja ir gyventojus savo socialiniuose tinkluose.

„Kviečiame visus, pastebėjusius galimą sukčiavimo atvejį, nedelsiant pranešti teisėsaugos institucijoms, virtualiam policijos patruliui. Gyventojai apie pastebėtus atvejus gali pranešti ir mums el. paštu [email protected] arba užpildžius formą, kurią galima rasti įmonės interneto svetainėje: https://www.regitra.lt/lt/imone/korupcijos-prevencija/pranesimo-forma“, – nurodo E. Bačionytė.