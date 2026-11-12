Už cigarečių kontrabandą dronais iš Baltarusijos nuteisti 6 asmenys, tarp jų – 2 pasieniečiai

Kaip pranešė prokuratūra, apkaltinamuoju nuosprendžiu bendrininkų grupę sudarę šeši asmenys pripažinti kaltais dėl neteisėto disponavimo 900 MGL dydžio sumą viršijančios vertės akcizais apmokestinamomis prekėmis ir jų kontrabandos. Du iš minėtų asmenų pripažinti kaltais ir dėl piktnaudžiavimo tarnybine padėtimi. Vienas asmuo pripažintas kaltu ir dėl neteisėto disponavimo šaunamuoju ginklu.
6 asmenys nuteisti byloje dėl dronais iš Baltarusijos gabentų cigarečių
Šį nusikaltimą išaiškino ir minėtus asmenis sulaikė pasieniečiai.Ikiteisminio tyrimo metu nustatyta, kad 2024 m. spalio 27-osios naktį kaltinamieji, pasiskirstę vaidmenimis ir veikdami kartu su bendrininkais Baltarusijoje, dronais per valstybės sieną iš Baltarusijos į Lietuvoje sutartą vietą gabeno baltarusiškomis banderolėmis pažymėtas cigaretes.
Išvengiant muitinės kontrolės, iš Baltarusijos į Lietuvą per kelis kartus buvo atgabenti 33 tūkst. pakelių cigarečių „Queen Menthol“, kurių vertė, įskaitant privalomus sumokėti mokesčius, sudarė 148 tūkst. eurų.Bylos duomenimis, Baltarusijoje ir Lietuvoje veikę bendrininkai, veikdami pagal iš anksto parengtą nusikalstamos veikos planą, surado sodybą cigarečių laikymui, įsigijo priemones akcizinių prekių gabenimui – nepilotuojamas skraidykles, jų valdymo priemones, ryšiui palaikyti skirtą įrangą ir kt.Nustatyta, kad nuo ikiteisminio tyrimo pradžios iki šiol laikinai nuo pareigų nušalinti kaltinamieji A. N. ir R. P., būdami valstybės pareigūnais, dirbdami Valstybės sienos apsaugos tarnybos (VSAT) jaunesniaisiais specialistais, spalio 27-osios naktį bendrininkams vykdant kontrabandinių cigarečių gabenimą, užtikrino, kad nusikaltimo vietoje nebūtų nepatruliuojama, ir tokiu būdu padėjo bendrininkams.
Nesąžiningus kolegas demaskavo ir šį nusikaltimą išaiškino VSAT Imuniteto valdybos pasieniečiai, talkinami VSAT Varėnos pasienio rinktinės Ikiteisminio tyrimo skyriaus ir tuometinio VSAT Specialiosios paskirties skyriaus Vilniaus komandos pareigūnų.
Bylos duomenimis, vienas iš bendrininkų sodyboje neteisėtai, neturėdamas leidimo, laikė medžioklinį dvivamzdį šautuvą, kurį kratos metu rado ir paėmė VSAT pareigūnai.Teismas, išnagrinėjęs šią baudžiamąją bylą, visus šešis kaltinamuosius pripažino kaltais dėl jiems inkriminuotų nusikalstamų veikų.
Keturiems asmenimis už neteisėtą disponavimą akcizais apmokestinamomis prekėmis, kontrabandą, o vienam jų taip pat ir už neteisėtą disponavimą ginklu, skirtos nuo 17 tūkst. 200 eurų iki 24 tūkst. 900 eurų baudos.
Abu pareigas ėję VSAT specialistai pripažinti kaltais dėl neteisėto disponavimo akcizais apmokestinamomis prekėmis, kontrabandos bei piktnaudžiavimo tarnybine padėtimi. A. N. skirta 21 tūkst. 900 eurų, o R. P. – 22 tūkst. 200 eurų baudos.
Šiems nuteistiesiems taip pat skirta baudžiamojo poveikio priemonė – 4 metus atimta teisė dirbti valstybės tarnautojo ar jam prilyginto asmens darbą.Ikiteisminį tyrimą organizavo ir valstybinį kaltinimą teisme palaikė Kauno apygardos prokuratūros Antrojo baudžiamojo persekiojimo skyriaus prokuroras, tyrimą pradėjo ir atliko VSAT Varėnos pasienio rinktinės Ikiteisminio tyrimo skyriaus pareigūnai.Kauno apygardos teismo lapkričio 9 d. nuosprendis per 20 dienų nuo jo paskelbimo gali būti skundžiamas Lietuvos apeliaciniam teismui.
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