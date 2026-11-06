Daugpilyje sulaikyti 2 baltarusiai: įtariami iš važiuojančio traukinio mėtę kontrabandines cigaretes

Lapkričio 4 d. pareigūnai juos sulaikė remdamiesi operatyvine informacija apie neteisėtą akcizinių prekių apyvartą.
Teisėsaugos pareigūnai nustatė, kad paketai su kontrabandinėmis cigaretėmis buvo išmesti iš važiuojančio traukinio.
Pareigūnai iš viso konfiskavo 140 tūkst. kontrabandinių cigarečių „NZ Gold“, pažymėtų Baltarusijos akcizo banderolėmis. Traukinys į Daugpilį buvo atvykęs iš Baltarusijos.
Policija pradėjo ikiteisminį tyrimą
Penktadienį Latvijos valstybinės policijos pareigūnai kreipsis į teismą, prašydami abiem sulaikytiesiems skirti kardomąją priemonę – suėmimą.
Policija pradėjo ikiteisminį tyrimą pagal Latvijos baudžiamojo įstatymo 190 straipsnio trečiąją dalį dėl organizuotos grupės įvykdytos arba stambaus masto kontrabandos.
Už tokį nusikaltimą gresia laisvės atėmimas iki dešimties metų, gali būti konfiskuojamas turtas ir skiriama iki trejų metų probacijos priežiūra. Be to, iki penkerių metų gali būti atimta teisė verstis tam tikra ar bet kokia komercine veikla, užsiimti tam tikra profesine veikla arba eiti tam tikras pareigas.
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