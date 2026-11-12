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TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Sinkevičius reikalaus daugiau VSAT atsakomybės: dabartiniai kontrabandos mastai netenkina

2026-11-12 08:54 / šaltinis: ELTA
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2026-11-12 08:54
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Premjeras Mindaugas Sinkevičius teigia, kad kovojant su kontrabanda būtina išardyti nusikalstamus tinklus ir reikalauti didesnės atsakomybės iš pareigūnų. Pasak jo, kontrabanda į Lietuvą patenka ne tik oro balionais, bet ir transporto keliais, o dabartiniai jos mastai netenkina.

Oro balionais skraidinta kontrabanda už daugiau kaip 66 tūkst. eurų: įkliuvo 28-erių vyras (nuotr. VSAT) (nuotr. stop kadras)

Premjeras Mindaugas Sinkevičius teigia, kad kovojant su kontrabanda būtina išardyti nusikalstamus tinklus ir reikalauti didesnės atsakomybės iš pareigūnų. Pasak jo, kontrabanda į Lietuvą patenka ne tik oro balionais, bet ir transporto keliais, o dabartiniai jos mastai netenkina.

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„Kontrabandos kiekiai, skaičiai manęs netenkina. Kontrabanda Lietuvos teritoriją pasiekia ne tik balionais. Sakyčiau, transporto keliai dabar yra turbūt pagrindiniai. Tiesą sakant, liūdina šiek tiek, kad ir iš Latvijos mes tos kontrabandos kartais sulaikome ir dideliais kiekiais“, – ketvirtadienį LRT radijui sakė M. Sinkevičius.

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Vyriausybės vadovas teigė šį klausimą aptaręs su vidaus reikalų ministru Martynu Katelynu ir laikinuoju Valstybės sienos apsaugos tarnybos (VSAT) vadovu Donatu Škarnuliu. Jis pabrėžė reikalausiantis pareigūnų ir vadovų atsakomybės už tai, kad kontrabandos mastai mažėtų.

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„Reikia kovoti, dirbti, išardyti tuos nusikalstamus tinklus. Ir čia spaudžiu ir spausiu. Reikalausiu pareigūnų ir vadovų atsakomybės, kad ta situacija keistųsi“, – kalbėjo premjeras.

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M. Sinkevičius taip pat tikino, kad nepaisant galimos kontrabandos augimo rizikos, alkoholio ir tabako akcizų didinimo planų atsisakyti nereikėtų. 

Pasak jo, šiuo metu iš šių akcizų planuojama surinkti 80 mln. eurų, tačiau dabar koalicijai radus sutarimą ir padidinus tarifus papildomai tikimasi gauti dar 20 mln. eurų.

„Koalicija galvoja apie tai ne tik kaip apie pajamų šaltinį, bet kaip ir apie sveikesnę gyvenseną. Norima tikėti, kad dalis galbūt pakeis ir savo įpročius dėl to, kad tie produktai, žalingi sveikatai, bus šiek tiek brangesni“, – sakė jis.

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Premjero teigimu, akcizų didinimas vartotojams reikštų kelių dešimčių centų kainų pokytį, todėl jis nemano, kad dėl galimos kontrabandos rizikos šios priemonės reikėtų atsisakyti.

„Tas brangimas (…) yra keliasdešimties centų klausimas, o biudžetui yra prognozuojamos 20 milijonų įplaukos“, – teigė M. Sinkevičius.

Jis pabrėžė, kad kartu su mokestiniais pakeitimais būtina stiprinti ir kontrabandos užkardymą.

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„Manau, kad judėti ta linkme verta. Ne kažkaip apgailestauti ar bijoti, kad nesurinksime (pajamų į biudžetą – ELTA). Visą laiką bijoti ir abejoti galima, bet manau, kad reikia dirbti. Ne tik mokesčių, bet ir kontrabandos užkardymo linkme“, – sakė premjeras.

ELTA primena, jog šią savaitę su kandidatu į VSAT vadovus D. Škarnuliu susitikęs premjeras M. Sinkevičius paprašė jo išsamiau pristatyti sienos apsaugos stiprinimo planus, įskaitant kovos su kontrabanda ir neteisėta migracija priemones.

Siekiant papildyti biudžeto pajamas, valdantieji sutarė dėl kai kurių mokestinių pakeitimų – azartinių lošimų, cukraus mokesčio, alkoholio ir tabako akcizų pokyčių, naujo viršpelnio apmokestinimo schemos, kuri bus taikoma energetikos sektoriuje veikiančioms įmonėms.

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