Utenoje rengiama Policijos ir visuomenės šventė: štai ką galės pamatyti gyventojai

2025-09-27 09:43
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-09-27 09:43

Policija (nuotr. Broniaus Jablonsko)

Šiais metais 19-ą kartą rengiama Policijos ir visuomenės šventė vyks Utenoje. 

0

Pasak organizatorių, joje susirinks policijos darbuotojai iš visos šalies, pakviesti užsienio šalių pareigūnai iš Latvijos, Estijos, Lenkijos, Ukrainos ir Šveicarijos.

Susirinkusius linksmins Lietuvos policijos Reprezentacinis pučiamųjų orkestras, triukus demonstruos motoakrobatai, kuriuos lydės kelių policijos tarnybiniai motociklai. 

TAIP PAT SKAITYKITE:

Kaip kasmet, savo įgūdžius pademonstruos policijos kinologai ir jų keturkojai. Tuo metu Lietuvos policijos mokyklą baigę kursantai parengė pasirodymą su tarnybiniais ginklais, o šventę vainikuos antiteroristinių operacijų rinktinės ARAS pasirodymas prie Dauniškio ežero.

Šventėje bus galima pamatyti ir išbandyti policijos naudojamą specialią techniką, automobilius, motociklus, ginkluotę, šarvuotį, pabendrauti su pareigūnais.  

Anot organizatorių, pramogų ir staigmenų sulauks ir šventėje dalyvausiantys vaikai.

Renginyje taip pat lankysis premjerė Inga Ruginienė ir vidaus reikalų ministras Vladislavas Kondratovičius.

Ši šventė vyksta nuo 2006 metų, kasmet ji organizuojama vis kitos apskrities centre. 

