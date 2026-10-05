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Ukrainos DEMZ projektą Lietuvoje siūloma pripažinti svarbiu valstybės saugumui ir gynybai papildytas

2026-10-05 13:41 / šaltinis: BNS / aut.
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Autoriaus(-ės) nuotraukos nerasta
šaltinis: BNS / aut.
2026-10-05 13:41
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Ukrainos gynybos pramonės įmonės Dnipro elektromechanikos gamykla (DEMZ) antrinės Lietuvos įmonės „Baltic metal foundry“ mažiausiai 93 mln. eurų vertės amunicijos ir šaudmenų dalių gamybos projektą Lietuvoje siūloma pripažinti užtikrinančiu neatidėliotinus valstybės saugumo ir gynybos poreikius.

Ukrainos DEMZ projektą Lietuvoje siūloma pripažinti svarbiu valstybės saugumui ir gynybai (Paulius Peleckis/ BNS nuotr.)

Ukrainos gynybos pramonės įmonės Dnipro elektromechanikos gamykla (DEMZ) antrinės Lietuvos įmonės „Baltic metal foundry“ mažiausiai 93 mln. eurų vertės amunicijos ir šaudmenų dalių gamybos projektą Lietuvoje siūloma pripažinti užtikrinančiu neatidėliotinus valstybės saugumo ir gynybos poreikius.

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Ekonomikos ir inovacijų ministerija parengė tai numatantį Vyriausybės nutarimo projektą.

„Projektu siūloma pripažinti stambų projektą užtikrinančiu neatidėliotinus valstybės saugumo ir gynybos poreikius, kas sudarytų galimybę tokiam specifiniam stambaus projekto porūšiui taikyti ir kitas, Investicijų įstatyme nenumatytas specialias investavimo ir verslo sąlygas“, – rašoma nutarimo projekte.

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Dokumente teigiama, kad sprendimas prisidėtų prie verslo aplinkos gerinimo ir investicijų plėtros.

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Kaip rašė BNS, rugpjūčio viduryje „Baltic metal foundry“ su Ekonomikos ir inovacijų ministerija pasirašė investicijų sutartį, pagal kurią Ukrainos įmonė Alytuje ir Prienų rajone gamins amuniciją ir šaudmenų dalis. Tikimasi, kad ši investicija sukurs iki 450 naujų darbo vietų.

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Tuo metu investicijų suma nebuvo atskleista, tačiau Alytaus meras Nerijus Cesiulis teigė, kad Ukrainos įmonė Alytuje investuos dešimtis milijonų eurų, o stambių investicinių projektų sąraše nurodyta, kad įmonė įsipareigoja investuoti bent 93,3 mln. eurų.

Prienų rajone, netoli Balbieriškio, 30,6 hektaro ploto sklype Ąžuolų kaime jau pradėta statyti amunicijos surinkimo gamykla, o Alytaus pramonės parke bus panaudota esama infrastruktūra ir gaminamos metalinės šaudmenų dalys.

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Tiek Alytuje, tiek Prienų rajone jau prasidėjo rangos bei projektavimo darbai, BNS informavo „Baltic metal foundry“ vadovas Jonas Kairys.

Kaip skelbta anksčiau, gamybą Prienuose planuojama pradėti kitų metų pabaigoje arba rudenį. 

Tuo metu Alytuje jau veikiantis pastatas šaudmenų dalių gamybai galėtų būti įveiklintas jau šiemet.

„Yra egzistuojanti infrastruktūra, esamas pastatas, kurio viduje įdiegiama mūsų įranga. Yra šiokių tokių projektavimo darbų“, – BNS sakė J. Kairys.

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„Praktiškai irgi šiais metais, nes reikia šiek tiek projektavimo darbų (atlikti – BNS) ir įrangos laukiam. Realiai vėlyvą rudenį, link metų galo“, – pridūrė jis, paklaustas, kada planuojama pradėti gamybą Alytuje.

Skelbta, kad Ukrainos įmonės produkcija atitiks NATO standartus, pirminė jos rinka bus Ukrainos ginkluotosios pajėgos, antrinė – sąjungininkų gynybos poreikiai.

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DEMZ yra didelis gynybos prekių tiekėjas Ukrainos kariuomenei. Kilus plataus masto karui Ukrainoje, įmonė perorientavo veiklą iš civilinės į karinės produkcijos gamybą. Bendrovė turi padalinių visoje Ukrainoje, kur yra įdarbinusi apie 4 tūkst. žmonių.

„Baltic metal foundry“ Vilniuje įregistruota prieš kiek daugiau nei metus. Joje šiuo metu dirba vienas darbuotojas, rodo „Sodros“ duomenys.

Jos naudos gavėjai yra du Lenkijos ir vienas Ukrainos pilietis, rodo Registrų centro duomenys.

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