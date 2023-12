Po vakarykščio rusofašistų raketų teroro Ukrainoje aukų skaičius jau pasiekė keturias dešimtis. O Ukraina šiandien ėmėsi keršto. Belgorodo centre vidury dienos griaudi sprogimai. Rusai skundžiasi aukomis ir užrakintomis slėptuvėmis. Keršto Kyjivas ėmėsi po to, kai skubiai sušauktame Jungtinių Tautų posėdyje Vakarai tesugebėjo išreikšti pasmerkimą dėl didžiausio nuo karo pradžios rusų raketų teroro. Nieko be pareiškimų apie susirūpinimą nesiėmė ir NATO dėl to, kad rusų raketa net 40 kilometrų skriejo Lenkijos oro erdve.