  tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

TV3 penktadienio scena ir DIENOS PJŪVIS specialiai iš diskusijų festivalio BŪTENT

2025-08-29 13:57 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-08-29 13:57

Penktadienį naujienų portalo tv3.lt aktualijų laida keliasi į diskusijų festivalį BŪTENT! Diskusijos tema – pensijų sistemos pertvarka, kuri įsigalios jau nuo 2026 m. sausio, kai dalis kaupusiųjų II pensijų pakopoje galės atsiimti dalį pinigų. Kam galimybė pasiimti pinigus duos naudos, o kam – atsirūgs?

1

Apie tai diskutuoja:

Seimo Biudžeto ir finansų komiteto pirmininkas Algirdas Sysas,

Seimo narys, buvęs socialinės apsaugos ir darbo ministras Linas Kukuraitis,

„Swedbank“ vyriausiasis ekonomistas Nerijus Mačiulis,

Investuotojas, sutelktinio finansavimo „Profitus“ atstovas Arnoldas Antanavičius.

Kartu kviečiame tiesiogiai stebėti diskusijų festivalio BŪTENT! TV3 sceną, kur penktadienį ir šeštadienį galėsite išgirsti pokalbių įvariomis temomis.

Visa pokalbių programa:

