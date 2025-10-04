Kalendorius
Spalio 4 d., šeštadienis
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Turto bankas aukcione parduos Dotnuvos vandens malūną

2025-10-04 22:00 / šaltinis: ELTA
2025-10-04 22:00

Turto bankas aukcione už pradinę 18,3 tūkst. eurų sumą parduos Dotnuvos vandens malūną.

Turto bankas./BNS Žygimanto Gedvilos nuotr.

Turto bankas aukcione už pradinę 18,3 tūkst. eurų sumą parduos Dotnuvos vandens malūną.

Pasak Turto banko, malūnas bus parduodamas kartu su dviem mediniais ūkiniais pastatais ir žemės sklypu. Bendras statinių plotas siekia 453 kv. m.

Parduodamas malūnas pastatytas XX a. pradžioje, prie Dotnuvėlės upės, kelio Kėdainiai–Šeduva dešinėje pusėje.

Aukcionas  vyks lapkričio 3 dieną.

Turto bankas – tai valstybės įmonė, kurioje akcininko teises įgyvendina Finansų ministerija. Įmonė siekia efektyvinti valstybės turtą, mažinti jo plotą, paliekant tik valstybės veiklai reikalingus pastatus. 

Turto bankas centralizuotai valdo apie 700 tūkst. kv. m administracinės paskirties valstybės nekilnojamojo turto, jį atnaujina, investuoja į naujų pastatų statybą. 

