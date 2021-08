Turintys automobilio teises jau gali vairuoti ir dalį motociklų: ar nepadaugės sukčiavimo atvejų?

Nuo rugpjūčio įsigaliojo Saugaus eismo automobilių keliais įstatymo pataisos. Visi bent dvejus metus B kategorijos vairuotojo pažymėjimą turintys ne jaunesni nei 24 m. amžiaus vairuotojai gali vairuoti lengvuosius motociklus, kurių variklio darbinis tūris yra ne didesnis nei 125 kub. cm.

Tiesa, prieš tai reikės baigti šešių valandų praktinio vairavimo kursus. Kaip nurodo Lietuvos transporto saugos administracija (LTSA), kursus sudarys šešių valandų mokymasis vairavimo mokymo aikštelėje realiomis eismo sąlygomis, o paskutinė kursų valanda bus filmuojama.

Daug diskusijų dar svarstant sukėlusi naujovė, panašu, kelia klausimų ir dabar. Iki šiol svarstoma, ar šešių valandų kursų tikrai pakanka norint išmokti važiuoti ant dviejų ratų. Taip pat, kodėl turintiems tokį patį amžių ir tiek pat patirties vairuojant automobilį, bet norintiems įgyti A2 ar A kategorijos teises, teorijos egzaminą „Regitroje“ laikyti reikia, kai šiuo atveju ne. Be to, pasitaiko atvejų, kai tam, kad būsimasis vairuotojas galėtų laikyti egzaminą „Regitroje“, vairavimo mokykla reikiamus dokumentus išduoda iš tikrųjų nesuteikusi mokiniui pamokų.

Egzistuoja nesąžiningumo rizika

Tam, kad „Regitra“ į vairuotojo pažymėjimą galėtų įrašyti kodą, leidžiantį vairuoti A1 kategorijai priskiriamas transporto priemones, iš vairavimo mokyklos reikia gauti specialų pažymėjimą. Pažymėjimas liudija, kad vairuotojas baigė šešių valandų vairavimo kursus.

Pasitaiko atvejų, kai kitoms kategorijoms reikalingi įgyti pažymėjimai iš vairavimo mokyklų „Regitrai“ perduodami būna būsimajam vairuotojui net nebaigus reikalingų kursų.

Atlikome trumpą eksperimentą. Paskambinome kelioms vairavimo mokykloms ir pasiteiravome, ar pažymėjimą, reikalingą „Regitrai“ jos išduotų be kursų.

Pirma surenkame „eismogidas.lt“ nurodomą telefono numerį. Telefonu atsiliepia vyras.

„Ar galėtume sutarti, kad aš jums pinigus sumoku, bet kursų man nereikia? Jūs tik duokite man pažymėjimą ir viskas“, – siūlome kitoje ragelio pusėje esančiam vyrui.

„Ne, nes viskas yra filmuojama, paskutinė valanda yra filmuojama“, – atšauna žmogus.

Pasiteiravus dėl kainos, vyras informuoja, kad suma kol kas nėra aiški, dėl jos dar sprendžia mokykla. Pasak vyro, kursai turėtų kainuoti „plius minus 150 eurų“.

Toliau laimę bandome skambindami P. Kriščiūno vairavimo mokyklai. Telefonu atsiliepusi moteris taip pat patikina, kad kursų išvengti nepavyks. Vairavimo mokykla privalo padaryti paskutinės pamokos vaizdo įrašą.

„Jis yra metus laiko saugomas, mus transporto inspekcija tikrina ir gali pareikalauti tų įrašų, juos privalome daryti. Kitaip gali licenciją sustabdyti“, – telefonu sako moteris.

Pasiteiravus, ar pavyktų sutarti, kad mokytis nereiktų, o užtektų tik sudalyvauti filmuojamoje pamokoje, moteris rekomenduoja kreiptis į instruktorių ir tai derinti su juo.

Šioje vairavimo mokykloje kursai kainuotų 150 eurų.

Surenkame Vaido Sejūno vairavimo mokyklos telefono numerį. Pirmiausia telefonu atsiliepia moteris, vėliau padiktuoja savo viršininko numerį ir dėl kursų liepia kalbėtis su juo.

Atsiliepęs vadovas patikina, kad mokytis priimtų. Pasiteiravus dėl kainos iš pradžių vyras įvardija 100 eurų sumą, pasiūlo susitikti ir realiai pažiūrėti, kaip važiuoti seksis, tačiau pokalbio pabaigoje dar kartą pasitikslinus kainą, sako, kad kursai kainuos apie 150 eurų.

„Dabar įdėjo filmavimą, vienu žodžiu, priklauso šešios valandos su nusifilmavimu, kas įdomiau“, – sako vyras.

Paklausus, ar pažymėjimą galėtų išduoti be kursų, žmogus idėją pasiūlo aptarti „vietoje“, susitikus.

Valandų skaičiaus norėjo neapibrėžti

Vairavimo specialistų nuomone, tai, ar šešios valandos mokymų yra pakankamai laiko išmokti važiuoti motociklu, priklauso nuo paties vairuotojo. Kad išmoktų puikiai važiuoti kai kam nereikės visų kursų, tačiau gali būti tokių, kam šešių valandų bus per mažai.

Kaip sako vairavimo mokyklos „ARV-auto“ vadovas Valdas Šlepikas, iš pradžių buvo siūlyta kursų trukmės valandomis iš viso neapibrėžti.

„Sprendimas priimtas ir toks jis yra, bet projektiniuose svarstymuose mūsų siūlymas buvo išvis nenustatyti privalomo valandų skaičiaus, o tai leisti atlikti pačiai vairavimo mokyklai atsižvelgiant į mokinio poreikius ir gebėjimus. Bet pirminiam projekte LTSA (transporto saugos administracija) siūlė bent penkias valandas, susisiekimo ministerija jiems rekomendavo šešias ir turim ką turim. Pagal patvirtintą ir turime mokyti“, – tv3.lt komentuoja V. Šlepikas.

Vairavimo mokyklos „Dorkanas“ direktoriaus pavaduotoja mokymui Ramunė Dobilienė sako, kad pavojų vairuojant motociklą visad bus. Tačiau tam ir mokomasi, kad jų liktų kuo mažiau.

„Pavojingiausia tada, kai žmogus save pervertina, neturi savikritikos. Šešių akademinių valandų pakanka trumpai paaiškinti ir parodyti kaip vairuoti motociklą, o čia vėl individualu, vieniems pakanka, o kitiems trūksta privalomų valandų. Bet geriau nors šešios akademinės valandos nei iš vis nieko, kaip dabar galiojanti AM (mopedų) tvarka. Labai baisu, kai penkiolikmečiai išlaiko KET teoriją ir važiuoja mieste be praktikos“, – tv3.lt pastebi R. Dobilienė.

„Regitros“ generalinio direktoriaus pavaduotojas Saulius Šuminas taip pat teigia, kad valandų, per kurias galima išmokti vairuoti, skaičius priklauso nuo vairuotojo. Pavyzdžiui, mokantis vairuoti automobilį yra skiriama 30 akademinių valandų. Jų, pasak S. Šumino, taip pat užtenka ne visiems.

„Buvo paskaičiuotas minimumas, kurio reikėtų, kad apsiprastum su manevrais. Tai dviratė transporto priemonė, kuri reikalauja šiokių tokių didesnių gebėjimų nei keturratė“, – tv3.lt komentuoja S. Šuminas.

S. Šuminas pabrėžia, kad šešių valandų kursai galioja tik tiems, kurie turi bent dviejų metų B kategorijos stažą ir yra ne jaunesni nei 24 m. amžiaus. Tokiu būdu jiems suteikiama teisė vairuoti A1 kategorijos transporto priemones tik Lietuvoje.

Neatitinkantiems amžiaus bei patirties reikalavimų ir norintiems gauti A1 kategorijos pažymėjimą, tektų baigti dešimties valandų kursus.

R. Dobilienė sako, kad su naujove vairavimo mokykla jau ima susigyventi. Kad didelių sunkumų vairavimo mokykloms įsigaliojus naujovei neatsirado, sako ir V. Šlepikas. Vairuoti A1 kategorijai priskiriamus motociklus mokyklos mokė ir anksčiau.

„Pasiruošimą gal kiek apsunkino, kad teisės aktai reglamentuojantys šį mokymą buvo patvirtinti tik paskutinėmis dienomis, o mokymo organizavimo prasme jo įgyvendinimo detalės pakankamai svarbios užtinkinant jų tinkamą įgyvendinimą ar pačios paslaugos patrauklumą (pvz. mokymus atlikti motociklais su automatine greičių dėže, nes jų įsigijimas užima laiko)“ – sako V. Šlepikas.

Neatitikimų galima įžvelgti

Daugiau nei dvejų metų B kategorijos stažą turintiems ir ne jaunesniems nei 24 m. amžiaus asmenims, norintiems gauti A2 arba A kategorijos vairuotojo pažymėjimą, teorijos egzaminą „Regitroje“ laikyti reikia. Tokius pačius reikalavimus atitinkantiems ir norintiems gauti teisę vairuoti A1 kategorijai priskiriamas transporto priemones, teorijos egzamino nereikia.

S. Šuminas sako, kad galima teigti, kad tai yra nesutapimas, tačiau šių dalykų lyginti tarpusavyje esą nereikėtų.

„Tuo atveju, kai imate šešias valandas, kategorija galios tik Lietuvos Respublikos teritorijoje. Visais kitais atvejais, kai yra teorijos egzaminas, kategorija galioja visoje Europos Sąjungoje. Manau, kad čia takoskyra ir yra“, – sako S. Šuminas.

V. Šlepikas taip pat paaiškina, kad šiuo atveju yra tiesiog išplečiama B kategorija, o tai reiškia, kad šešių valandų kursus baigęs žmogus A1 kategorijai priskiriamas transporto priemones galės vairuoti tik Lietuvoje.

„Nelygybių galime atrasti ir kitur – pavyzdžiui, kodėl įgyti vairuoti mopedą (AM kat.) irgi nėra privalomo mokymo, nors juo keliais vairuos asmuo turintis vos 15 metų“, – svarsto V. Šlepikas.

R. Dobilienės nuomone, tai yra svarstytinas klausimas. Vis dėlto, specialistė sako nemananti, kad norintiems gauti aukštesnių kategorijų vairuotojo pažymėjimus neturėtų kilti sunkumų.

„Jeigu jau esi vairuotojas, neturėtų kilti sunkumų išlaikyti KET testą, o visuomet įdomu ir naudinga pasitikrinti savo žinias“, – sako R. Dobilienė.

Sukčiavimo atvejai galimi

Vairavimo mokyklų atstovai tikina neatmetantys galimybės, kad gali padaugėti atvejų, kai paėmusios kyšį kai kurios vairavimo mokyklos informaciją apie baigtus kursus „Regitrai“ perduos mokinio iš tiesų nemokę.

V. Šlepikas mano, kad tokiam reiškiniui atsiradus, veiksmų turėtų imtis Susisiekimo ministerija ir jos įgaliotos institucijos.

„Jeigu įžvalgos pasitvirtintų, tai labai stipriai diskredituotų šio mokymo idėją, o be to konkuruoti kaina realiai mokant ir tik „išrašant pažymėjimą“ taptų neįmanoma. Bet visuomenė irgi turėtų suprasti, kad jai yra suteiktas pasitikėjimas jos sąmoningumu. Jei patys mokiniai mokėdami savo pinigus nereikalaus tinkamo mokymo, o po to tvarkingai nedalyvaus eisme, egzistuoja tikimybė, kad tai gali būti panaikinta arba įvedami sugriežtinimai. Todėl tą suteiktą pasitikėjimą reikia pateisinti, o ne ieškoti nelegalių galimybių“, – sako V. Šlepikas.

„Vairavimo mokyklų rinkoje visuomet buvo dirbančių nesąžiningai, o yra žmonių, kurie tą skatina. Manau, bus visko. Tik tokie paslaugų teikėjai labai kenkia kokybiškai dirbančioms mokykloms“, – priduria R. Dobilienė.

Kaip aiškina S. Šuminas, „Regitra“ iš vairavimo mokyklų elektroniniu būdu gauna informaciją apie tai, kad asmuo baigė mokymus. Tokiu pačiu būdu bus gaunama ir informacija apie asmens baigtus šešių valandų mokymus.

„Sąžiningumas, kad kažkas kažką gali apgauti ar susitarti – rizika lieka visuomet. Yra nesąžiningų žmonių, kurie gali tai padaryti. Matyt, interesas yra pačio vairuotojo – gauti žinių ar mokėti pinigus už nieką“, – komentuoja S. Šuminas.

A1 kategorijai yra priskiriami motociklai, kurių variklio darbinis tūris didesnis kaip 50 kub. cm, bet ne didesnis kaip 125 kub. cm, galia neviršija 11 kW, o galios ir svorio santykis ne didesnis kaip 0,1 kW/kg, taip pat triračiai, kurių galia ne didesnė kaip 15 kW.