Tūkstančiai gyventojų rizikuoja savo gyvybe – už tai gresia bauda nuo 10 iki 70 eurų

Nors kol kas pareigūnai lietuvių nebaudžia už reikalavimo nepaisymą, tačiau ir jų kantrybė baigiasi.
Tūkstančiai gyventojų rizikuoja savo gyvybe
Lazdijų rajono Šeštokų miestelio gyventoja Stasė padeda prižiūrėti senyvą kaimynę. Jei, neduok Dieve, ten kiltų gaisras, dūmų detektorius apie pavojų neįspėtų, nes ant lubų šiuo metu kabo tik jo rėmelis. Kur dingo pats prietaisas, senolę prižiūrinti Stasė sako nežinanti.
„Ai, tik dangtelis likęs, aš nesuprantu, žinokit“, – teisinosi TV3 Žinių kalbinta suvalkietė Stasė.
Bet nesistebi, kad kažkas dūmų detektoriumi atsikratė, nes jos namuose – ta pati situacija: sūnus įrenginį išmetė, mat dažnai rūko, o detektorius fiksuoja dūmus ir užkaukia.
„Nelikę jokio dangtelio, per langą išmesta, nes vaikai kai rūkė, sakė, mums čia nereikia, nes jis išvien čia rėks ir rėks“, – teigė Stasė.
Moteris neprieštarauja, kad jos namuose Lazdijų ugniagesiai gelbėtojai naują dūmų detektorių sumontuotų. Su motina gyvenantis sūnus ir pats neslepia užsirūkantis namuose, lovoje.
„Aš rūkau į peleninę“, – teisinosi Stasės sūnus, nesuprantantis, kokią grėsmę kelia sau ir namiškiams.
Ugniagesių akcija padės išvengti gaisro
Tad Stasės namuose vėl veikia dūmų detektorius. Moteris dabar gali būti rami, kad kilus gaisrui bus įspėta garsiu pypsėjimu.
Visą savaitę ugniagesiai gelbėtojai visoje šalyje belsis į gyventojų duris, tikrins ar namuose yra dūmų detektoriai, taip pat patars žmonėms, kaip išvengti gaisro.
Dūmų detektorius šiuose namuose veikia, tačiau ugniagesiams į akis krenta arti prie krosnies sukrautos malkos. Tai – pavojus kilti gaisrui, kai krosnis gerai įkaista.
Lazdijų priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos pareigūnai dar kartą žmonėms primena labiau pasirūpinti savo saugumu.
„Raginame atkreipti dėmesį į savo gyvenamųjų būstų gaisrinę saugą. Pirmas žingsnis yra įsirengimas dūmų detektoriaus. Išsivalyti dūmtraukius, pasižiūrėti krosnis, patikrinti dūmtraukių sandarumą“, – aiškino vyriausiasis specialistas Deivydas Neverdauskas.
Dūmų detektoriai Lietuvoje yra privalomi jau septynerius metus, tačiau dar didelė dalis lietuvių reikalavimo nepaiso, rizikuoja savo turtu ir gyvybe.
Statistika nedžiugina – net 40 procentų lietuvių neturi namuose įsirengę dūmų detektorių. Arba turėjo, o dabar išmetė arba baigėsi baterija ir prietaisas neveikia.
„Šiais metais, kalbant apie Lazdijų rajoną, aplankėme 562 būstus, iš jų 232 būstuose nėra dūmų detektoriaus arba jis neveikia. Tai yra 41 procentas. Ši situacija neverčia džiaugtis“, – nerimauja D. Neverdauskas.
O štai Lazdijų rajono Vidzgailų kaimo gyventoja Dalia nuolat tikrina, ar dūmų detektorius veikia. Trijų mažamečių, iš kurių vienas turi sunkią negalią, mama sako, kad prieš porą metų vos neužsidegė jų namai. Naktį, kai visi jau miegojo, suveikė dūmų detektorius ir išsaugojo galbūt ne tik turtą, bet ir gyvybes.
„Naktį jau miegojome su vaikais ir pradėjo aliarmuoti. Atsikėlėme dūmų buvo jau ir išsikvietėme ugniagesius, – prisiminė Vidzgailų kaimo gyventoja Dalia, kuri tik po laiko suvokė, kas būtų nutikę, jei namuose nebūtų dūmų detektoriaus. – Bijau pagalvoti net apie tai. Ypač turint tris mažamečius.“
Už dūmų detektoriaus neturėjimą gresia atsakomybė – bauda nuo 10 iki 70 eurų.
Pareigūnai lietuvių dar nebaudžia, tačiau esą laiko klausimas kuomet pasipils ir piniginės baudos, jei situacija nesikeis.
Straipsnis parengtas pagal TV3 žinių reportažą.