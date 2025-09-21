Trys konservatoriai siūlo griežtinti privačių interesų deklaravimą

Tą numatantį įstatymo projektą parengė ir registravo parlamentarai Ingrida Šimonytė, Giedrė Balčytytė ir Mindaugas Lingė.
Pagal šiuo metu galiojantį įstatymą, deklaruojantis asmuo turi nurodyti privačius interesus, egzistuojančius ar galinčius atsirasti dėl jo, sutuoktinio, sugyventinio, partnerio ryšių su juridiniais ir fiziniais asmenimis sudarius sandorį, kurio vertė didesnė negu 3 tūkst. eurų, įskaitant individualios veiklos sandorius.
Šiuos duomenis asmuo privalo atskleisti tik tada, jeigu jo manymu tokie sandoriai kelia ar gali kelti interesų konfliktą.
„Toks teisinis reguliavimas, kai deklaruojantis asmuo subjektyviai nustato, kurie duomenys gali kelti interesų konfliktą ir todėl turi būti atskleidžiami arba ne, neužtikrina objektyvios galimybės įvertinti deklaruojančio asmens turimų privačių interesų ir dėl jų galinčios kilti viešųjų interesų konflikto rizikos“, – nurodoma aiškinamajame rašte.
Kaip teigiama dokumente, pagal naujai siūlomas teisinio reguliavimo nuostatas, atsirastų pareiga „besąlygiškai deklaruoti turimus privačius interesus dėl reikšmingiausių ir didesnės vertės sandorių“.
„Siūlomas teisinis reguliavimas sudarytų galimybę objektyviai nustatyti ir įvertinti deklaruojančio asmens turimus privačius interesus, leistų identifikuoti galimas interesų konfliktų rizikas bei užtikrintų veiksmingesnę priežiūros institucijų kontrolę“, – teigiama aiškinamajame rašte.
Projekte taip pat numatoma, kad deklaruojantis asmuo privalės nurodyti ryšius su fiziniais ar juridiniais asmenimis dėl paskolų, kredito, lizingo, privalomo registruoti turto, didelės vertės vertybinių popierių sandorių bei kitų sandorių, kurių vertė viršija 5 tūkst. eurų, sudarytų per pastaruosius 12 mėnesių arba anksčiau bet dar galiojančių.
Taip pat siūloma įpareigoti asmenis deklaracijoje nurodyti visus privačius interesus, susijusius su jo, sutuoktinio, sugyventinio ar partnerio ryšiais su kitais asmenimis, jei dėl jų gali kilti interesų konfliktas, net jei šie nėra įtraukti į sąrašą.
