Trumpo ir Putino pokalbis įžiebė aistras – sureagavo Landsbergis ir kiti: „Kaip šlapiu rankšluoščiu per veidą“

D. Trumpui kalbantis apie derybas su V. Putinu ir Ukrainos prezidentu Volodymyru Zelenskiu, Lietuvos užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys sako, kad Ukrainai reikalinga ilgalaikė taika. Anot šalies diplomatijos vadovo, reikia ne tik sustabdyti Maskvos agresiją, užtikrinti nusikaltimus vykdžiusiųjų atsakomybę, bet ir suteikti Kyjivui atitinkamas saugumo garantijas.

„Lietuva laikosi nuoseklios pozicijos šiuo klausimu. Mums reikia sustabdyti agresiją, o ne vien tik nutraukti karinius veiksmus mūšio lauke. Sustabdyti agresiją – reiškiasi, neduoti agresoriui nieko pasiimti iš jo įvykdytų nusikaltimų (...). Atsakomybės klausimas čia taip pat yra labai svarbus – visų tų, kurie vykdė agresijos nusikaltimą, planavo, organizavo, įgyvendino. Ukraina turi gauti ilgalaikę ir saugią aplinką. Ilgalaikę taiką. Mes turime orientuotis į tai, kad bent viena karta galės gyventi ir kurti taikoje“, – ketvirtadienį žurnalistams sakė K. Budrys.

„Jeigu kalbame apie kažką, kas bus trapaus ir net patys netikime, kad tęsis ilgiau nei metus ar dvejus – tai nėra taika ir tai nėra kokios nors saugumo garantijos. Ukrainai turi būti suteikiama tai, kas jai yra reikalinga – karinė parama, ekonominė parama, finansinė parama. Lietuva tai, ką daro, privalo daryti ir toliau – remti Ukrainą“, – pabrėžė jis.

Buvęs užsienio reikalų ministras Gabrielius Landsbergis nuogąstauja, ar savaitgalį įvyksianti Miuncheno saugumo konferencija, kurioje dalyvaus pasaulio lyderiai, netaps dar vienu Miuncheno susitarimu.

„Jokios narystės NATO, jokių sausumos pajėgų? Panašu, kad Ukraina yra apleidžiama. Delegatai skrenda į Miuncheną ne derėtis, o pranešti Zelenskiui blogų naujienų. Jei šio susitarimo rezultatas bus popieriaus lapas, garantuojantis taiką mūsų laikais, turėtume jį pavadinti Miunchenu Nr. 2“, – socialiniame tinkle „X“ rašo G. Landsbergis, netiesiogiai primindamas apie 1938 m. Miuncheno susitarimą, kai Vakarų valstybės susitarė dėl taikos Europoje, o iš tiesų nusileido Adolfo Hitlerio politikai.

