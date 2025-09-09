Trečiadienį Nausėda susitiks su kandidatais į aplinkos ir energetikos ministrus

Šie susitikimai numatyti oficialioje šalies vadovo darbotvarkėje.
Antradienį prezidentui G. Nausėdai pasirašius dekretą dėl Ingos Ruginienės Vyriausybės sudėties, šie kandidatai buvo vieninteliai nepatvirtinti ministrai.
Trečiadienį paskirtoji premjerė I. Ruginienė pristatys parlamentui sudarytą ir prezidento patvirtiną Ministrų kabinetą bei teiks parlamentui svarstyti Vyriausybės programą.
Vyriausybė gaus įgaliojimus veikti, kai Seimas posėdyje dalyvaujančių narių balsų dauguma pritars jos programai.
