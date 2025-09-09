Kalendorius
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Trečiadienį Nausėda susitiks su kandidatais į aplinkos ir energetikos ministrus

2025-09-09 16:17 / šaltinis: ELTA
2025-09-09 16:17

Prezidentas Gitanas Nausėda trečiadienį susitiks su kandidatu į aplinkos ministrus Povilu Poderskiu bei į Energetikos ministerijos vadovus siūlomu Mindaugu Jablonskiu. 

Gitanas Nausėda (nuotr. Skirmantas Lisauskas / BNS)

Prezidentas Gitanas Nausėda trečiadienį susitiks su kandidatu į aplinkos ministrus Povilu Poderskiu bei į Energetikos ministerijos vadovus siūlomu Mindaugu Jablonskiu. 

0

Šie susitikimai numatyti oficialioje šalies vadovo darbotvarkėje.

Antradienį prezidentui G. Nausėdai pasirašius dekretą dėl Ingos Ruginienės Vyriausybės sudėties, šie kandidatai buvo vieninteliai nepatvirtinti ministrai.

Trečiadienį paskirtoji premjerė I. Ruginienė pristatys parlamentui sudarytą ir prezidento patvirtiną Ministrų kabinetą bei teiks parlamentui svarstyti Vyriausybės programą.

Vyriausybė gaus įgaliojimus veikti, kai Seimas posėdyje dalyvaujančių narių balsų dauguma pritars jos programai.

