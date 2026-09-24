Trakų rajone degė kūrybinės dirbtuvės

Kaip pranešė Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas, vėlų trečiadienio vakarą, 23.15 val., buvo gautas pranešimas, kad Rūdiškių seniūnijoje, Aluonos kaime, kilo gaisras Vytauto Didžiojo kelyje esančiame pastate.
Iki ugniagesių atvykimo iš pastato išėjo apie 20 žmonių.
Atvykusios ugniagesių pajėgos rado atvira liepsna degantį medinį vieno aukšto pastatą su mansarda.
Pastate įrengtos kūrybinės dirbtuvės.
Per gaisrą išdegė penki gyvenamieji kambariai ir apie 3 kvadratinių metrų medinės perdangos iš pirmo į antrą aukštą.
Pirmame aukšte apdegė poilsio kambarių sienos ir apsilydė baldai.
Dūmų detektoriaus nebuvo.
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