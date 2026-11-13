Tikras košmaras: vagys įsibrovė į jauno vyro butą – jį sumušė, grobė viską ir išsivežė

Kaip pranešė Policijos departamentas, nusikaltimas įvykdytas ketvirtadienio paryčiais, apie 4 val,, Švitrigailos gatvėje.
Į vyro (gim. 2005 m.) butą, savininkui atidarius duris, įsibrovė keturi kaukėti asmenys.
Bute Vilniuje apiplėštas vyras
Įsibrovėliai jį sumušė bei grasindami pagrobė mobilaus ryšio telefoną, 190 eurų ir asmens dokumentus.
Vėliau įtariamieji vyrą nuvežė į Belmonto gatvę ir ten paleido.
Materialinis nuostolis nustatomas.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl plėšimo.
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