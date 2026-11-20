Prieš vyrą smurtavo dviese. Tėvą nužudęs Tomas už grotų turėtų praleisti 9 metus. Kartu smurtavęs šio draugas Mantas į pataisos namus pasiųstas metams. Beje, abu prieš nusikaltimą dar ir išgėrė.
Vis dėlto, šioje istorijoje visi taškai ant „i“ dar nesudėti. Byla nagrinėjama apeliacinėje instancijoje, kur sprendimas bus skelbiamas jau lapkritį. Mat prokuroras nuteistiesiems prašė skirti ženkliai didesnes bausmes.
Daužė be gailesčio
Tomas nuteistas dėl šeimos nario nužudymo, o Mantas dėl padaryto nežymaus sveikatos sutrikdymo. Bylos duomenimis, 2019 m. liepos 28 dieną, apie 21.15 val., vyras buvo mušamas Klaipėdoje esančio namo laiptinėje ir bute.
Tomas iš pradžių paprašė draugo pagalbos, kad šis padėtų tėvą išmesti iš buto. Savo auką jie aptiko gulintį lovoje. Nustatyta, kad Mantas vyrui sudavė kelis smūgius kumščiais ir mažiausiai kartą įspyrė.
Toliau darbo ėmėsi Tomas, kuris sudavė tėvui rankomis ir spyrė kojomis į įvairias kūno vietas, taip pat kumščiais sudavė ne mažiau kaip du smūgius į galvos kairę pusę ir ne mažiau kaip vieną kartą spyrė jam į galvą.
Vėliau teismo medicinos ekspertai nustatė, kad tie smūgiai kumščiais į galvos kairę pusę ir tapo lemtingais.
Smurtaujant aukai buvo padarytos kraujosruvos ir nubrozdinimai krūtinės, pilvo, galvos (veido) srityse. Dėl patirto smurto jam išsiliejo kraujas į smegenis. Namo koridoriuje paliktą sumuštą vyrą surado kaimynai.
Buvo iškviesti medikai. Vis dėlto, po trijų dienų žiauriai sumuštas vyras mirė Klaipėdos universitetinėje ligoninėje.
Kaltę pripažino
Teisme Tomas kaltu prisipažino. Jis pasakojo, kad apie 18–19 val. pas jį atėjo Mantas. Jie išgėrė nedidelį kiekį alkoholinio gėrimo. Tada jis išgirdo kitame kambaryje triukšmą. Nuėjęs į kambarį pamatė, kad tėvas tempia už kojos motiną.
Tomas paklausė, ko tėvas nori, o šis esą pasakė, kad sūnus nueitų ir nupirktų degtinės. Tomas atsisakė tą padaryti. Bet jau įsiuto, tad paprašė draugo padėti iš buto išvaryti jo tėvą.
Įėjęs į tėvo kambarį, sūnus pamėgino jį pakelti, bet pastarasis pradėjo muistytis, griebė jam už rankos. Tada prasidėjo negailestingas smurtas. Jėgos buvo nelygios. Po smūgių krušos, vyras buvo ištemptas iš kambario.
Teisme Tomas prisiminė, kad tam tikru momentu jam pasirodė, jog tėvas prarado sąmonę. Kol sūnus nuėjo apsirengti ir pasiimti kuprinės, tėvas esą vėl grįžo į kambarį.
Tada jis kartu su Mantu paėmė tėvą už pažastų ir ištempė į laiptinę. Dar įspyręs tėvui kartą į galvą, sūnus nuėjo savo keliais.
Tomas pasakojo, kad tėvai nebuvo susituokę, bet vedė bendrą ūkį. Jam buvo 16–18 metų, kai sužinojo, kad tas asmuo yra jo tėvas. Mama jam to nesakė, jis rado stalčiuje gimimo liudijimą, taip ir suprato, kas yra jo tėvas.
Tėvo esą užmušti nenorėjo. Labai gailisi, kad prieš jį smurtavo. Taip elgėsi pirmą kartą. Tomas teigė, kad yra matęs, kaip tėvas smurtaudavo prieš mamą. Tėvas su mama dažnai gerdavo. Nuo 18–19 metų jį siųsdavo į parduotuvę parnešti degtinės. Kai jie gerdavo, tai antrą dieną esą patys jau nenorėdavo eiti į parduotuvę.
Užsuko pasiimti daiktų
Mantas teisme kaltu prisipažino dėl suduotų kelių smūgių. Jis teigė, kad draugas pasikvietė jį pasiimti daiktų, kuriuos buvo palikęs dieną anksčiau. Jau išeinant Tomas pasakė, kad reikia išprašyti vieną žmogų.
Jis pasakė, kad tas žmogus nori degtinės ir girdo jo mamą. Užėjęs į kambarį pasakė: „Lauk iš čia.“ Tada prasidėjo grumtynės tarp sūnaus ir tėvo. Jis pats smurtavo nedaug. Mantas teigė, kad vyriškiui į galvą nesmūgiavo.
Kai žmogų ištempė į laiptinę, anot jo, asmuo dar buvo gyvas. Kraujo niekur nebuvo, sumuštas žmogus, anot Manto, atrodė pakankamai normaliai, todėl jis galvojo, kad vyriškis tiesiog prarado sąmonę.
Be paskirtų įkalinimo bausmių, dėl šio nusikaltimo nuteistieji privalės atlyginti 3100 eurų ligonių kasoms.
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