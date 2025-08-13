Tiesiogiai: socialdemokratai susitinka su „valstiečiais“ aptarti galimybę prisijungti prie koalicijos

Tęsiant diskusijas dėl galimos koalicijos sudėties, trečiadienį Lietuvos socialdemokratų partijos (LSDP) būstinėje į susitikimą su socialdemokratais atvyko „valstiečių“ atstovai.
Su LSDP susitikti atvyko LVŽS pirmininkas Aurelijus Veryga, frakcijos Seime seniūnė Aušrinė Norkienė
Jie, kartu su penkiais LSDP derybinės grupės nariais – laikinuoju pirmininku Mindaugu Sinkevičiumi, Seimo vicepirmininkais Juozu Oleku, Rasa Budbergyte, Orinta Leipute bei europarlamentaru Vyteniu Povilu Andriukaičiu – kalbėsis apie galimybes toliau dirbti valdančiojoje daugumoje.
Tiesa, derybinei grupei priklausanti kandidatė į premjeres Inga Ruginienė konsultacijoje nedalyvaus, mat tuo pat metu vyks į susitikimą su prezidentu Gitanu Nausėda.
Laikinasis socdemų lyderius Mindaugas Sinkevičius teigė, kad trečiadienį diskusijos dėl koalicijos bus pristatytos ir partijos frakcijai Seime, o sekmadienį dėl koalicijos turėtų apsispręsti LSDP taryba.
Tikisi sulaukti kvietimo
Atvykęs į LSDP būstinę A. Veryga teigė, kad susitikime tikisi išgirsti oficialų socialdemokratų kvietimą prisijungti prie koalicijos.
„Tikimės išgirsti pasiūlymą, kvietimą ir sąlygas, jeigu tas oficialus kvietimas bus išsakytas. Tada matysime, jeigu tai yra oficialus kvietimas su tam tikromis sąlygomis, tada turėsime grįžti į partiją ir svarstyti“, – prieš susitikimą žurnalistams teigė A. Veryga.
„Politikai į politiką tam eina, kad būtų politikoje, kad įgyvendintų programą. Todėl ir sakome, kad mes labai rimtai svarstysime. Rinkimuose dėl to ir dalyvavome, ir po rinkimų norėjome būti koalicijoje. Taip susiklostė, kad mes joje nebuvome, dabar matome, kad iš to kyla visokių problemų. Džiaugiamės, kad galime dalyvauti diskusijoje, išsakyti tam tikrą savo nuomonę“, – akcentavo jis.
Visgi, „valstiečių“ lyderis pabrėžė, kad kol kas partija nekelia jokių sąlygų dėl galimos koalicijos sudėties ar norimų postų.
„Mes iš karto nekeliame kažkokių ypatingų sąlygų, norime priminti savo programinius dalykus, kurie mums yra svarbūs. Apie juos pasikalbėti, pamatyti, ar galime rasti sutarimą dėl tam tikrų dalykų“, – kalbėjo A. Veryga.
„Mes neturime sąlygų, nekeliame reikalavimų. Tai yra socialdemokratų pasirinkimas, jie turi teisę formuoti“, – tikino jis.
Susitikimus su dabartinės koalicijos lyderiais jau turėjo
Socialdemokratai šią savaitę jau susitiko su dabartiniais koalicijos partneriais „Nemuno aušra“ ir Demokratų sąjunga „Vardan Lietuvos“.
„Aušriečių“ lyderis Remigijus Žemaitaitis pirmadienį po susitikimo su LSDP lyderiais teigė, kad jo partija yra pasirengusi tęsti darbą socialdemokratų vadovaujamoje valdančiojoje koalicijoje.
Savo ruožtu demokratų vedlys, Seimo pirmininkas Saulius Skvernelis teigė laukiantis socialdemokratų sprendimo, ką jie mato koalicijos partneriais, ir tik tuomet demokratai svarstys, ką patys darys.
Jis tvirtino nekėlęs jokių sąlygų, tačiau išsakęs, kad „Nemuno aušros“ buvimas koalicijoje „yra didelė problema“.
Kaip skelbė BNS, socialdemokratai su partneriais aptarti koalicijos ateities susitinka praėjusią savaitę iš premjero pareigų atsistatydinus Gintautui Paluckui. Tą jis padarė teisėsaugai pradėjus du ikiteisminius tyrimus, susijusius su jo verslu, ir sulaukiant vis daugiau klausimų dėl praeities.
Demokratai anksčiau teigė, kad dėl šio žingsnio nustoja galioti koalicijos sutartis, kurioje G. Paluckas įrašytas kaip premjeras, dėl to būsimose derybose neatmeta poreikio iš naujo spręsti dėl koalicijos sudėties.
Atsistatydinus premjerui ir visam Ministrų kabinetui, artimiausiu metu taip pat turės būti formuojama ir nauja Vyriausybė.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!