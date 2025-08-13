Kalendorius
Rugpjūčio 13 d., trečiadienis
Vilnius +22°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
12
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Tiesiogiai: socialdemokratai susitinka su „valstiečiais“ aptarti galimybę prisijungti prie koalicijos

2025-08-13 11:40 / šaltinis: ELTA, BNS ir tv3.lt / aut.
Autoriaus(-ės) nuotraukos nerasta
šaltinis: ELTA, BNS ir tv3.lt aut.
2025-08-13 11:40

Socialdemokratų lyderiai su Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos (LVŽS) atstovais trečiadienį aptaria šiuo metu valdančiajai koalicijai nepriklausančios partijos galimybes prie jos jungtis.

Socialdemokratų lyderiai su Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos (LVŽS) atstovais trečiadienį aptaria šiuo metu valdančiajai koalicijai nepriklausančios partijos galimybes prie jos jungtis.

REKLAMA
12

Tęsiant diskusijas dėl galimos koalicijos sudėties, trečiadienį Lietuvos socialdemokratų partijos (LSDP) būstinėje į susitikimą su socialdemokratais atvyko „valstiečių“ atstovai.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Su LSDP susitikti atvyko LVŽS pirmininkas Aurelijus Veryga, frakcijos Seime seniūnė Aušrinė Norkienė

REKLAMA
REKLAMA

Jie, kartu su penkiais LSDP derybinės grupės nariais – laikinuoju pirmininku Mindaugu Sinkevičiumi, Seimo vicepirmininkais Juozu Oleku, Rasa Budbergyte, Orinta Leipute bei europarlamentaru Vyteniu Povilu Andriukaičiu – kalbėsis apie galimybes toliau dirbti valdančiojoje daugumoje.

REKLAMA

Tiesa, derybinei grupei priklausanti kandidatė į premjeres Inga Ruginienė konsultacijoje nedalyvaus, mat tuo pat metu vyks į susitikimą su prezidentu Gitanu Nausėda.

Laikinasis socdemų lyderius Mindaugas Sinkevičius teigė, kad trečiadienį diskusijos dėl koalicijos bus pristatytos ir partijos frakcijai Seime, o sekmadienį dėl koalicijos turėtų apsispręsti LSDP taryba.

REKLAMA
REKLAMA

Tikisi sulaukti kvietimo 

Atvykęs į LSDP būstinę A. Veryga teigė, kad susitikime tikisi išgirsti oficialų socialdemokratų kvietimą prisijungti prie koalicijos.

„Tikimės išgirsti pasiūlymą, kvietimą ir sąlygas, jeigu tas oficialus kvietimas bus išsakytas. Tada matysime, jeigu tai yra oficialus kvietimas su tam tikromis sąlygomis, tada turėsime grįžti į partiją ir svarstyti“, – prieš susitikimą žurnalistams teigė A. Veryga. 

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

„Politikai į politiką tam eina, kad būtų politikoje, kad įgyvendintų programą. Todėl ir sakome, kad mes labai rimtai svarstysime. Rinkimuose dėl to ir dalyvavome, ir po rinkimų norėjome būti koalicijoje. Taip susiklostė, kad mes joje nebuvome, dabar matome, kad iš to kyla visokių problemų. Džiaugiamės, kad galime dalyvauti diskusijoje, išsakyti tam tikrą savo nuomonę“, – akcentavo jis. 

REKLAMA

Visgi, „valstiečių“ lyderis pabrėžė, kad kol kas partija nekelia jokių sąlygų dėl galimos koalicijos sudėties ar norimų postų. 

„Mes iš karto nekeliame kažkokių ypatingų sąlygų, norime priminti savo programinius dalykus, kurie mums yra svarbūs. Apie juos pasikalbėti, pamatyti, ar galime rasti sutarimą dėl tam tikrų dalykų“, – kalbėjo A. Veryga.

REKLAMA

„Mes neturime sąlygų, nekeliame reikalavimų. Tai yra socialdemokratų pasirinkimas, jie turi teisę formuoti“, – tikino jis.

Susitikimus su dabartinės koalicijos lyderiais jau turėjo 

Socialdemokratai šią savaitę jau susitiko su dabartiniais koalicijos partneriais „Nemuno aušra“ ir Demokratų sąjunga „Vardan Lietuvos“.

„Aušriečių“ lyderis Remigijus Žemaitaitis pirmadienį po susitikimo su LSDP lyderiais teigė, kad jo partija yra pasirengusi tęsti darbą socialdemokratų vadovaujamoje valdančiojoje koalicijoje.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Savo ruožtu demokratų vedlys, Seimo pirmininkas Saulius Skvernelis teigė laukiantis socialdemokratų sprendimo, ką jie mato koalicijos partneriais, ir tik tuomet demokratai svarstys, ką patys darys.

Jis tvirtino nekėlęs jokių sąlygų, tačiau išsakęs, kad „Nemuno aušros“ buvimas koalicijoje „yra didelė problema“.

Kaip skelbė BNS, socialdemokratai su partneriais aptarti koalicijos ateities susitinka praėjusią savaitę iš premjero pareigų atsistatydinus Gintautui Paluckui. Tą jis padarė teisėsaugai pradėjus du ikiteisminius tyrimus, susijusius su jo verslu, ir sulaukiant vis daugiau klausimų dėl praeities.

REKLAMA

Demokratai anksčiau teigė, kad dėl šio žingsnio nustoja galioti koalicijos sutartis, kurioje G. Paluckas įrašytas kaip premjeras, dėl to būsimose derybose neatmeta poreikio iš naujo spręsti dėl koalicijos sudėties.

Atsistatydinus premjerui ir visam Ministrų kabinetui, artimiausiu metu taip pat turės būti formuojama ir nauja Vyriausybė.

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Saulius Skvernelis, Remigijus Žemaitaitis, Aurelijus Veryga (tv3.lt fotomontažas)
Veryga nenori tapti įrankiu kovoje tarp Skvernelio ir Žemaitaičio: „Nėra mūsų darbas“ (38)
Aurelijus Veryga (Lukas Balandis/BNS)
Veryga susitiks su socdemais: „Jei „valstiečiai“ gautų kvietimą, būtų klausimai dėl programinių dalykų“ (3)
Demokratų „Vardan Lietuvos“ valdyba iškėlė sąlygas galimiems koalicijos partneriams: LVŽS neatitinka šių lūkesčių (nuotr. Elta)
Naujos valdžios dėlionės: abipusės nemeilės, tvaikas ir naujokų vilionė (59)
Mindaugas Sinkevičius, Saulius Skvernelis (tv3.lt fotomontažas)
Skvernelio retorika užkirs kelią likti koalicijoje? Sinkevičius: „Pasimatuosime temperatūrą susitikę“ (43)

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
Greičiau sudarykit koaliciją su valstieč
Greičiau sudarykit koaliciją su valstieč
2025-08-13 11:50
Bent skaniai pasijuoksim. Degtinė tik nuo 15 iki 16 val. vaistai nekompensuojami. Čia gi veryga,
Atsakyti
Vasileuskas
Vasileuskas
2025-08-13 11:58
Visų šalių komunistai, KGB'istai ir dalbojobai vienijasi. Beje, o kada dr. Mengelei bus surengtas tribunolas?
Atsakyti
Skaityti visus komentarus (12)
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų