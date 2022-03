Tiesiogiai iš Kijevo: gyvena ant parako statinės ir dairosi į Charkovą

Pasak jau kelias dienas kariaujančiame mieste gyvenančio politikos analitiko nuotaikos sostinėje keičiasi kelis kartus per dieną. Jos svyruoja nuo ramybės iki panikos, ypatingai nuotaika sugenda žmonėms matant, kas darosi Charkove.

„Visiems baisu, bet visi susifokusavę, nepanikuoja, nebėgioja, nerėkauja, nesilaužia į parduotuves ar vaistines. Nėra vagysčių, mariodieriavimo, niekas nepuola išpirkti viso maisto ar vaistų, vyksta dalijimasis“, – sakė O. Zhivora.

Jis tikino, kad kasdien Kijeve girdi artilerijos gausmą ir gali pasakyti, kad šiam dalykui visuomenė tam tikra prasme jau senokai ruošėsi.

„Maidanas, abu Maidanai, padėjo mums susivokti, kad taip gali nutikti. Kažkas tarsi nutrūko, žmonės suprato, kad tai rimta, turime kažką daryti, vienytis. Tiesa, psichologinė žmonių situacija yra sudėtinga. Kova yra viena, bet civilinis gyvenimas yra dar kitas dalykas. Mano mama skambino, jai isterija, nes šimtai tankų juda link vietos, kur aš gyvenu. Bet tai bauginimas, dezinformacija. Ji nori, kad atvykčiau pas juos, bet aš negaliu nuvykti pas savo tėvus, nors jie gyvena Kijeve, tik kitoje pusėje upės. Tai pavojinga“, – pasakojo jaunas vyras, gyvenantis Kijeve.

Jis tikino nepabėgęs iš miesto, nes neturi mašinos, bet turi senus tėvus ir senelius, kurie gyvena centre netoli vyriausybinių pastatų, palikti jų vienų mieste jis negalėtų.

„Kas matosi pro langą? Už lango daug ginkluotų žmonių, dvi skirtingos ginkluotų žmonių „versijos“. Tai teritorinė gynyba, paprasti civiliai žmonės, kurie savaitgaliais mokėsi ginti šalį. Dabar jie gina miestą, taip pat yra ir kariuomenės atstovai ir dar aplink yra daug žmonių su ginklais, geltonomis juostomis ir be jokio karinio parengimo. Miestas tarsi fortas, pilna barikadų, visi Vyriausybiniai pastatai apdėti maišais smėlio. Visgi žmonės lieka gana ramūs, išeina į gatves, bando gyventi gyvenimą“, – pasakojo Kijeve gyvenantis politikos analitikas.

Jis tikino, kad mieste maisto produktų sumažėjo, nėra didelio pasirinkimo, bet tiekimas veikia, parduotuvės tuščios ne dėl to, kad stinga maisto, o dėl to, kad stinga pardavėjų, žmonių, kurie nešiotų dėžes. Taigi, maisto ir vandens dar užtenka.

„Kaip atrodo tipinė diena dabar Kijeve? Priklauso nuo to, ką darai. Žmonės siekia vienas kitam padėti, nėra lengva. Gaudomos žinios iš fronto, kaip sekasi, kas darosi. Per pirmas kelias karo valandas Kijeve keli savanorių centrai atsidarė, dalijamas maistas, vaistai, dalykai, kurių reikia. Tai įvyko akimirksniu. Žmonės dirba, padeda be didelių diskusijų. Siekdami nusiraminti, kalba su kaimynais, draugais, šeima. Sunku miegoti, šalia visada yra kuprinė, kurią griebčiau ir bėgčiau, jei skubiai reiktų“, – pasakojo jis.

Anot politikos analitiko, situacija prasidėjus karui dramatiškai pasikeitė dar ir todėl, kad prieš tai Ukrainos visuomenėje buvo iki 15-20 proc. prorusiškų arba neapsisprendusių žmonių. Ištisi miestai laikyti gana prorusiškais, bet dabar nuotaikos visiškai kitos.

„Chersonas buvo gana prorusiškas miestas, bet dabar taip nėra, žmonės nekenčia Rusijos už tai, kas vyksta. Panašiai yra ir su Charkovu. Aš manau nuo šios situacijos, jokio grįžimo atgal nėra“, – kalbėjo O. Zhivora.

Jis tikino, kad labiausiai Ukrainoje dabar vertinama tiksli informacija, nes daug emocijų ir dezinformacijos plinta socialiniuose tinkluose.

„Informacija gana sporadiška, visi ją gaudo, daug dezinformacijos, tarkime, Telegram. Bet tai yra ir pagrindinis kanalas, kur galima gauti informaciją iš žmonių. Kariškiai bent jau žino, ką daryti, civiliai yra gana pasimetę, nors ir išlieka sąlyginai ramūs“, – kartojo vyras.

Jis tikino, kad Ukrainai šiuo metu labiausiai reikia karių ir politinės paramos ir to reikės ilgai. Taip pat tikrai reikės užtvirtinimo, kad Rusija bus nubausta už tai, ką padarė.

„Aš manau, kad Ukrainoje dabar yra daug stiprių žmonių, mes nebūsime pasyvūs, o jei mus priims į Europos Sąjungą tai bus didelis postūmis ne tik mums, bet ir sąjungai. Žinoma, atsineštume ir problemų, turime susirūpinimo dėl savo institucijų. Bet jos stipresnės nei anksčiau atrodė, gal po viso šito, kai viskas baigsis mes dar būsime stipresni“, – vylėsi politikos analitikas iš Kijevo.

Jis tikino, kad neutralitetas nėra tinkamas pasirinkimas Ukrainai šiuo metu, o ir tikėjimo dokumentais ir pažadais – nelikę.

„Mes tai jau darėme, atidavėme savo branduolinį arsenalą, turėjome garantijas, kurios dabar visiškai ignoruojamos. Žiūrėkite, kas nutiko? Taigi, atsiranda klausimų ar išvis kokios rašytinės garantijos, ką nors reiškia, nes kaip laikas rodo, nebūtinai yra užtvirtinta tiesa“, – kalbėjo vyras.