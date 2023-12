Pasiekė rekordą

Į užsienį 2021 m. keliavo 304 tūkst. Lietuvos gyventojų, pernai dvigubai daugiau – beveik 739 tūkst., rodo Valstybės duomenų agentūros statistika. Tiek vienais, tiek kitais metais tarp dažniausiai pasirenkamų krypčių buvo Latvija, Lenkija, Jungtinė Karalystė ir Vokietija.

Akivaizdu, kad po svečias šalis keliaujančiųjų skaičiai kasmet auga. Drauge su jais sparčiai daugėja ir išduodamų Europos sveikatos draudimo kortelių (ESDK).

„2021-aisiais Lietuvos gyventojams išduota beveik 105 tūkst. kortelių, praeitais metais – 220 tūkst., o šįmet iki gruodžio vidurio jau pasiektas absoliutus visų laikų rekordas – išduota net 313 tūkst. ESDK. Tiek daug kortelių nebuvo išduodama net iki COVID-19 pandemijos ribojimų. Taigi žmonės ne tik intensyviau keliauja, bet ir labiau rūpinasi savo saugumu, kai vieši užsienyje“, – sako Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos Tarptautinių reikalų skyriaus vedėja Lina Noreikienė.

Kada prireikia ESDK?

Gyventojams, laikinai išvykstantiems į Europos Sąjungos šalis, Norvegiją, Islandiją, Lichtenšteiną, Šveicariją bei Jungtinę Karalystę, labai pravartu pasigaminti ESDK. Privalomuoju sveikatos draudimu Lietuvoje apdraustiems žmonėms kortelė išduodama nemokamai.

Šis dokumentas patvirtina teisę į nemokamą būtinąją medicinos pagalbą, pavyzdžiui, jei būnant svečioje Europos šalyje keliautojas staiga suserga, paūmėja lėtinė liga, susižaloja eismo įvykyje, patiria traumą ir pan.

„Europos sveikatos draudimo kortelė galioja tik tose Europos valstybių gydymo įstaigose, kurios yra sudariusios sutartis su tos šalies ligonių kasomis. Be to, visada, prieš išvykstant į užsienį, būtina pasidomėti, kokios priemokos ir mokesčiai pacientams taikomi konkrečioje šalyje. Ši informacija skelbiama ligonių kasų interneto svetainėje“, – primena Kauno teritorinės ligonių kasos Gyventojų aptarnavimo skyriaus vedėja R. Valinskaitė-Barščevičienė.

Kortelė – ir vaikų saugumui

Prasidėjus moksleivių žiemos atostogoms, daugelis lietuvių pasinaudoja proga pakeliauti su šeima. Net ir pasirinkus netolimąjį užsienį, svarbu pasirūpinti visų šeimos narių saugumu – ESDK pagaminti net patiems mažiausiems. Juk ir juos ne visada pavyksta apsaugoti nuo traumų ar netikėtų susirgimų keliaujant.

Kortelę vaikui iki 16 metų gali išimti vienas iš tėvų ar globėjų. Tereikia ligonių kasai pateikti užpildytą prašymą ir savo asmens dokumentą.

Vaikams išduodamos kortelės galioja iki pilnametystės, o pilnamečiams moksleiviams ir studentams – vienerius mokslo metus.

Kaip užsisakyti?

ESDK išduodama visose teritorinėse ligonių kasose, įsikūrusiose Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Panevėžyje ir Šiauliuose bei jų veiklos zonoms priklausančiuose miestuose. Atvykus į teritorinę ligonių kasą, dokumentas dažniausiai atspausdinamas iš karto.

Jeigu kreipiamasi neiškėlus kojos iš namų (el. paštu, paštu, per informacinę VLK sistemą ar Elektroninius valdžios vartus), kortelės išdavimo procesas taip pat neužtrunka – dokumentas klientą pasiekia ne ilgiau kaip per porą savaičių.

Palankūs pokyčiai – jau kitąmet

Gyventojų patogumui nuo kitų metų sausio 1-osios visiems privalomuoju sveikatos draudimu apsidraudusiems gyventojams kortelės bus išduodamos vienodam 5 metų laikotarpiui.

Kadangi visose, net nutolusiose ligonių kasų darbo vietose yra specialūs ESDK spausdintuvai, kortelės išdavimo terminas kitąmet sutrumpės iki 5 darbo dienų.

Be to, planuojama, kad kitų metų pavasarį ESDK galės būti siunčiama ne tik registruotu laišku, bet ir į pasirinktą paštomatą ar per kurjerių tarnybą nurodytu adresu.