Teismui perduota kanapių platinimu kaltinamos 15-metės byla

Ikiteisminį tyrimą organizavo ir jam vadovavo Klaipėdos apygardos prokuratūros Organizuotų nusikaltimų ir korupcijos tyrimo skyriaus prokuroras. Tyrimą atliko Klaipėdos apskrities vyriausiojo policijos komisariato Kriminalinės policijos organizuoto nusikalstamumo tyrimo valdybos pareigūnai.

Kaip antradienį pranešė prokuratūra, policija operatyviai sureagavo į šių metų pradžioje gautą informaciją, jog viename Klaipėdos daugiabutyje galimai prekiaujama narkotinėmis medžiagomis.

Policijos pareigūnams nuvykus nurodytu adresu, iškvietimo vietoje buvo patikrinta įtarimų sukėlusi 15-metė.

Per nepilnametės patikrinimą jos rankinėje buvo rasta beveik 300 gramų, kaip įtariama, narkotinės medžiagos – kanapių. Nustatyta, kad narkotines medžiagas jai perdavė tame pačiame name gyvenanti 25-erių metų moteris. Pas ją teisėsaugos pareigūnai rado ir daugiau kvaišalų – dar beveik 200 gramų kanapių ir nedidelį kiekį kokaino. 25-erių klaipėdietei pareikšti kaltinimai dėl narkotinių medžiagų platinimo nepilnamečiams, neteisėto disponavimo narkotinėmis medžiagomis turint tikslą jas platinti ir neteisėto disponavimo narkotinėmis medžiagomis be tikslo jas platinti.

Baudžiamajame kodekse numatyta griežta atsakomybė už narkotinių ar psichotropinių medžiagų platinimą nepilnamečiams – už tai asmeniui gresia laisvės atėmimas nuo trejų iki dvylikos metų. Baudžiamoji byla perduota nagrinėti Klaipėdos apygardos teismui.