Teismas už uždarų durų nagrinės Trinkūnaitės ir Vyriausybės ginčą

Regionų administracinio teismo atstovė Sigita Gamulėnienė BNS pranešė, kad I. Trinkūnaitės skundas iš esmės bus nagrinėjamas uždarame nuotoliniame posėdyje. Verslininkė prašo panaikinti Vyriausybės nutarimą bei komisijos išvadą, kad ji neatitinka nacionalinio saugumo interesų – šiuose dokumentuose, anot I. Trinkūnaitės, nėra jokių duomenų, susijusių tiesiogiai su jos asmeniu ir liudijančių apie jos keliamą grėsmę nacionaliniam saugumui.

Bylą nagrinėti uždarai bei jos medžiagą pripažinti nevieša teismo prašė „Foxpay“ akcininkė.

Vyriausybė, remdamasi komisijos išvada, birželio pradžioje pripažino, kad tuo metu buvusi vienintelė „Foxpay“ akcininkė I. Trinkūnaitė neatitinka nacionalinio saugumo interesų, bei nustatė, kad verslininkė dėl savo ryšių su už finansinius nusikaltimus anksčiau teistu ir šiuo metu sulaikytu sugyventiniu Vilhelmu Germanu (buvusiu Viliumi Žideliu) neturi teisės dalyvauti ir balsuoti „Foxpay“ akcininkų susirinkime, naudotis kitomis akcininko neturtinėmis teisėmis.

I. Trinkūnaitės patikra buvo inicijuota kovo 21 dieną apsvarsčius Lietuvos banko raštą bei atsižvelgus į neigiamą kovo 15 dienos komisijos atliktą „Foxpay“ savininkės vertinimą, šiai ketinant iš buvusios ministrės Monikos Navickienės vyro įsigyti šalia Vilniaus oro uosto biurų pastatą valdančios įmonės „Litlab“ 50 proc. akcijų.

2022 metais po įvairių institucijų patikrinimų Lietuvos bankas I. Trinkūnaitei buvo leidęs įsigyti „Foxpay“, o vyriausybinės komisijos protokole teigiama, kad verslininkės ryšiai su V. Germanu institucijoms tuo metu nebuvo žinomi.

Lietuvos bankas lapkričio 22 dieną pranešė už šiurkščius pinigų plovimo ir teroristų finansavimo, klientų lėšų apsaugos bei kitų taisyklių pažeidimus panaikinęs „Foxpay“ licenciją. Po šio sprendimo įstaiga negali teikti jokių finansinių paslaugų.

Teisėsauga šiuo metu atlieka su „Foxpay“ susijusį didelės apimties ikiteisminį tyrimą dėl turtinių nusikaltimų ir korupcijos. Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba (FNTT) spalio viduryje skelbė, jog apribota maždaug 3 mln. eurų vertės turto, be to, galėjo būti legalizuota per 17 mln. eurų, mokėti 100 tūkst. eurų siekiantys kyšiai.

FNTT vadovas Rolandas Kiškis praėjusią savaitę sakė, kad „Foxpay“ veiklos tyrime apriboto turto vertė padidėjo, buvo atlikta daugiau kratų. Daugiau informacijos apie tyrimą žadama kitų metų pradžioje.

Atliekant tyrimą, spalio viduryje buvo sulaikyti septyni įtariamieji, tarp jų – I. Trinkūnaitė, V. Germanas bei Mindaugas Navickas.

I. Trinkūnaitė ir M. Navickas buvo paleisti už užstatus, kitiems įtariamiesiems taip pat skirtos švelnesnės kardomosios priemonės, tuo metu V. Germanas liko suimtas dviem mėnesiams.