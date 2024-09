Teismas: sankcionuota Baltarusijos įmonė negalės atgauti bylinėjimosi Lietuvoje išlaidų

REKLAMA

Šios lėšos Baltarusijos įmonei buvo priteistos Apeliacinio teismo šių metų balandžio 16 dienos sprendimu, o rugsėjo 12 dieną teismas atsisakė išduoti baltarusiams vykdomąjį raštą. Tokį pat sprendimą balandį priėmė ir apygardos teismas.

Anot Apeliacinio teismo, pagal tarptautines sankcijas toks raštas negali būti išduodamas, nes įmonę netiesiogiai kontroliuoja Baltarusijos autoritarinis prezidentas Aliaksandras Lukašenka, kuriam taikomos tarptautinės sankcijos.

„Teismo atsisakymas išduoti vykdomąjį raštą remiantis galiojančiomis tarptautinėmis sankcijomis negali būti laikomas neteisėtu ar nepagrįstu“, – nusprendė Apeliacinis teismas.

Teismo atstovė Venta Valčackienė BNS teigė, kad „Arginta“ Baltarusijos įmonei „Vitebskoblvodokanal“ galėjo išmokėti šias lėšas, tačiau dėl nenurodytų priežasčių to nedarė.

Pagal Civilinio proceso kodeksą tokiais atvejais teismo sprendimo vykdymas per antstolius – priverstinai – pradedamas tik turint vykdomąjį raštą, tačiau jo teismas sankcionuotai įmonei išduoti negali.

„Šiuo konkrečiu atveju „Arginta“ ir be vykdomojo rašto (be priverstinio vykdymo) galėjo įvykdyti įsiteisėjusį sprendimą (sumokėti Baltarusijos įmonei priteistas bylinėjimosi išlaidas), bet to, akivaizdu, nedarė, todėl Baltarusijos įmonė ir kreipėsi į teismą dėl vykdomojo rašto išdavimo, kad pradėtų priverstinį vykdymą“, – komentare BNS aiškino V. Valčackienė.

„Kodėl „Arginta“ nevykdė sprendimo savanoriškai, teismas nenagrinėjo ir sprendžiant vykdomojo rašto išdavimo klausimą tai nėra aktualu“, – pridūrė ji.

„Arginta“ BNS teigė, kad Baltarusijos įmonei pinigų nemokėjo, nes nepalaiko Baltarusijos režimo.

„Vitebskoblvodokanal“ yra Baltarusijos režimo įmonė, Lietuvos teismo sprendimu pripažinta kontroliuojama Baltarusijos diktatoriaus Aliaksandro Lukašenkos. Kaip ir visa Lietuvos visuomenė, politinė valdžia, „Arginta“ nepalaiko ir nefinansuoja Baltarusijos režimo ir yra atvirai jam priešiška. „Arginta“ nemokėjo ir nemokės pinigų Baltarusijos režimui“, – komentare BNS teigė „Arginta“.

„Vitebskoblvodokanal“ teismui teigė, kad ji pati nėra sankcionuotų įmonių sąraše, o net jei ir būtų – reglamentas tiesiogiai numato leidimą leisti naudotis lėšomis ir ekonominiais ištekliais, kurie „skirti tik pagrįstiems honorarams sumokėti arba patirtoms išlaidoms, susijusioms su teisinių paslaugų teikimu, kompensuoti“.

„Sankcijų sąrašas privalo būti peržiūrimas kas 12 mėnesių ir nuo Lietuvos apeliacinio teismo nutarties peržiūrėtas jau 2 kartus, tačiau administracinio sprendimo dėl trečiojo asmens („Vitebskoblvodokanal“ – BNS) įrašymo nėra“, – teismui teigė „Vitebskoblvodokanal“.

„Arginta“ teismui pabrėžė, kad „Vitebskoblvodokanal“ neneigia, jog ji yra kontroliuojama A. Lukašenkos.

„Vien aplinkybė, jog tam tikras asmuo formaliai pats nėra įtrauktas į sankcijų sąrašus, nereiškia, kad sankcijų režimas jam nebus taikomas – už jo de facto gali stovėti į sąrašą įtrauktas asmuo. Priešingas teisės aiškinimas reikštų, kad sankcijos taptų neveiksmingos, nes jas apeiti pakaktų „pašto dėžutės įmonės“, – teismui teigė „Arginta“.

2016 metais „Arginta“ laimėjo tarptautinį konkursą rekonstruoti Vitebsko nuotekų valymo įrenginius ir tuometinei užsakovei „Vitebskvodokanal“ suteikė „Luminor“ banko garantiją. Tačiau „Argintai“ įgyvendinus daugiau nei pusę projekto, Baltarusijos įmonė buvo pertvarkyta į „Vitebskoblvodokanal“ – su ja Lietuvos bendrovė vėliau nutraukė sutartį su sąlyga, kad banko garantija yra nebegaliojanti.

Tačiau „Vitebskoblvodokanal“ vėliau laimėjo ginčą dėl teisių į banko garantiją – Lietuvos apeliacinis teismas šiemet balandį nusprendė, kad Baltarusijos įmonei ši teisė perėjo ne sutarties, bet įstatymo pagrindu, todėl „Luminor“ „Argintai“ neturi išmokėti daugiau nei 1,2 mln. eurų garantijos užstato bei 29,3 tūkst. eurų žalos atlyginimo.

„Arginta“ BNS teigė nežinanti, ar Baltarusijos įmonė gaus bent dalį garantijos lėšų.

„Į jūsų klausimą, ar Baltarusijos bendrovė gaus kažkokią dalį pinigų iš garantijos, jums galėtų atsakyti tie asmenys ir organizacijos, kurie bendradarbiauja, dirba ir Lietuvoje atstovauja Lukašenkos režimui ir jo kontroliuojamai įmonei“, – BNS teigė įmonė.

Be to, kitame ginče pernai balandį Lietuvos apeliacinis teismas leido nevykdyti Baltarusijos Vitebsko teismo sprendimo, pagal kurį „Arginta“ turėtų sumokėti „Vitebskoblvodokanal“ 467 tūkst. rublių (šios dienos kursu – 128,3 tūkst. eurų) skolą už elektrą bei jos įrenginių priežiūrą.