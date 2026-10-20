Teismas pradėjo nagrinėti Ragelskio bylą dėl kurstymo prieš kitataučius, kaltinamasis nepasirodė

Kaltinamasis į posėdį antradienį neatvyko. Vyro advokatė Violeta Bazienė pranešė, kad jos klientas šaukimo į teismą negavo. Jis jai sakęs, kad kažkur išvyksta.
„Nebuvo pateiktas joks prašymas atidėti posėdį dėl objektyvių priežasčių“, – pranešė kolegijos pirmininkė Giedrė Telksnienė.
Teisėjų kolegija nusprendė skundus nagrinėti nedalyvaujant kaltinamajam.
Apeliacinius skundus dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo nuosprendžio pateikė ir prokuratūra, ir L. Ragelskio advokatė.
Prokuroras Mantas Januškevičius prašo griežtesnės bausmės – skirti ne vienerių metų ir devynių mėnesių, o dvejų metų laisvės apribojimą. Gynėja prašo L. Ragelskį išteisinti arba skirti švelnesnę bausmę – viešuosius darbus. Advokatė taip pat prašo panaikinti draudimą L. Ragelskiui naudotis socialiniais tinklais.
Nagrinėjimas Vilniaus apygardos teisme turėjo prasidėti dar rugsėjo viduryje, tačiau tąsyk posėdis neįvyko, nes L. Ragelskio advokatė pranešė, kad jos klientas negali atvykti, kadangi buvo sumuštas.
Vilniaus policijos duomenimis, L. Ragelskis pareigūnams pranešė, kad rugpjūčio 31 dieną, apie 18 val., Subačiaus gatvėje į namo kiemą automobiliu „Ford“ atvažiavęs nepažįstamasis smogė jam į veidą ir pasišalino. L. Ragelskis patyrė žandikaulio traumą. Policija atlieka ikiteisminį tyrimą dėl viešosios tvarkos pažeidimo.
Kaip rašė BNS, Vilniaus miesto apylinkės teismas kovo 4 dieną L. Ragelskį pripažino kaltu pagal visus kaltinimo punktus. Teisėjas Miroslavas Gvozdovičius jam skyrė galutinę subendrintą vienerių metų ir devynių mėnesių laisvės apribojimo bausmę be intensyvios priežiūros. Taip pat L. Ragelskiui skirta 12,5 tūkst. eurų bauda.
Jam taip pat skirti teismo įpareigojimai: per šešis mėnesius nuo nuosprendžio nuorašo gavimo L. Ragelskis privalo sudalyvauti elgesio pataisos programoje, visą bausmės laikotarpį dirbti arba užsiregistruoti Užimtumo tarnyboje, neatlygintinai išdirbti 100 valandų sveikatos priežiūros, socialinių paslaugų įstaigose, kurios rūpinasi senyvo amžiaus ar neįgaliais asmenimis.
Be to, laisvės apribojimo laikotarpiu L. Ragelskiui uždrausta naudotis visais socialiniais tinklais, uždraudžiant jungtis prie interneto platformų ar kitų informacinių sistemų.
L. Ragelskiui uždrausta tose platformose kurti, skelbti, dalintis ar kitaip platinti bet kokį turinį. Teismas jam draudžia komentuoti bet kokią internete esančią medžiagą. L. Ragelskiui uždrausta vykdyti tiesiogines transliacijas, kurti naujas interneto svetaines ar paskyras, naudoti kitų asmenų paskyras ar profilius.
Teismo nuosprendžiu L. Ragelskiui leidžiama naudotis skaitmeninėmis paslaugomis, kurios yra būtinos viešosioms ir administracinėms paslaugoms gauti. Ribojimai netaikomi valstybės institucijų paslaugoms. Jam leidžiama internete naudotis „Sodros“, Mokesčių inspekcijos, e. sveikatos, elektroninės bankininkystės paslaugomis.
Įsiteisėjus nuosprendžiui Probacijos tarnyba turės prižiūrėti, kad L. Ragelskis nepažeidinėtų įpareigojimų.
Kaip rašė BNS, ši baudžiamoji byla teismui perduota 2022 metais, bet nagrinėjimo ilgai nepavyko pradėti – šešis kartus tai teko atidėti, kadangi laisvai lietuviškai kalbantis kaltinamasis reikalavo išversti bylą į rusų kalbą, nesusirasdavo advokato.
Prasidėjus bylos nagrinėjimui, procesas toliau vilkintas – L. Ragelskis teisme kalbėjo rusiškai, todėl teko samdyti vertėją, nors su advokate kaltinamasis teisme kalbėdavosi lietuviškai. Jis nuolat pateikdavo daugybę prašymų, ne kartą bandė nušalinti teisėją, prokurorą ir sekretores.
Todėl iki nuosprendžio paskelbimo teko surengti net 67 posėdžius.
Kaltinamajame akte rašoma, kad L. Ragelskis gamino ir platino vaizdo įrašus, kuriuose tyčiojamasi, niekinamos žmonių grupės dėl jų įsitikinimų, politinių pažiūrų ir tautybės.
2020 metų spalio 3 dieną Vilniuje, prie Baltarusijos ambasados, „filmuodamas save, savo tyčiojimosi bei niekinimo veiksmus ir pasisakymus prieš išskirtas žmonių grupes dėl jų įsitikinimų, politinių pažiūrų, tautybės, gamino vaizdo įrašą“. Jį L. Ragelskis išplatino „YouTube“ kanale, savo paskyroje, pavadintoje „Litoviec rubit pravdu“ („Lietuvis rėžia tiesą“). Vaizdo įrašą jis rusiškai pavadino „Labiausiai košerinis perversmas! Vilnius, prie BR ambasados“.
Vaizdo įraše baltarusių nacionalinę vėliavą jis vadino „išdavikų vėliava“, teigė, kad prie ambasados nėra protestuotojų, nes jie visi švenčia šabą, baltarusišką opoziciją vadino „grynakraujais apipjaustytais litvakais“ ir t. t.
Kaltinamajame akte rašoma, kad L. Ragelskis „tokiu būdu viešai tyčiojosi, niekino asmenų grupes, išskirtas dėl jų įsitikinimų, politinių pažiūrų, tautybės, t. y. protestuojančius prieš A. Lukašenkos režimą, priklausančius Baltarusijos demokratinei opozicijai, baltarusius bei žydus“.
Kitą vaizdo įrašą prie Baltarusijos ambasados jis pagamino ir išplatino 2020-ųjų gruodžio 24-ąją. Jį kaltinamasis pavadino „Tvarkymasis prieš šventę. Šalin nelabuosius!“. Jame L. Ragelskis vėl koneveikė prieš A. Lukašenkos režimą protestuojančius baltarusius.
Tąkart jis išniekino viešosios pagarbos vietą – improvizuotą memorialą Baltarusijoje nužudytiems režimo priešininkams.
Ant šaligatvio prie Baltarusijos ambasados tvoros pagarbai ir atminimui padėtus žuvusiųjų nuo Baltarusijos režimo politinių aktyvistų bei opozicionierių portretus, uždegtas žvakes, gėles L. Ragelskis vadino atliekomis, šiukšlėmis, įžūliai apdergta vieta, o memorialo įkūrėjus – šiukšlintojais ir maitėdomis, kitaip koneveikė ir įžeidinėjo baltarusius.
Kaip rašoma kaltinamajame akte, demonstratyviai pasiėmęs šiukšlių maišą, L. Ragelskis sukrovė į jį žuvusiųjų portretus, sušlavė žvakes, gėles ir išnešė. Anot prokuratūros, jis tokiais veiksmais dėl nacionalinių motyvų išniekino viešosios pagarbos vietą, viešai tyčiojosi, niekino protestuojančius prieš A. Lukašenkos režimą.
„Švara ir tvarka. Aš tai norėjau padaryti nuo pirmos dienos, kai šie šiukšlintojai ir lavonų ėdikai ėmė čia išversti savo parodomąjį skausmą vienkartinių parafininių žvakių pavidalu“, – vaizdo įraše pareiškė L. Ragelskis.
„Jūs čia parazitai, perėjūnai, ramybės drumstėjai, perversmininkai, o aš čia esu savo tėvynėje, kuri yra bendra su mano broliais rusais“, – aiškino prorusiškas aktyvistas.
Dar vieną panašų vaizdo įrašą jis pagamino ir išplatino 2020 metų gruodžio 31 dieną.
L. Ragelskis anksčiau minėtas Valstybės saugumo departamento grėsmių nacionaliniam saugumui vertinime. Žvalgybos teigimu, šis asmuo „kuruoja antivakarietiškų ir prorusiškų straipsnių“ iš įvairių interneto tinklalapių platformą lietuvių kalba, yra „politinis marginalas“, aktyviai bendradarbiaujantis su Baltarusijos propagandistais.
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