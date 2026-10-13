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Teismas nusprendė: Akmenės valdžia neteisėtai ribojo saulės elektrinių statybas

2026-10-13 18:16 / šaltinis: BNS
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2026-10-13 18:16
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Akmenės valdžia neteisėtai apribojo galimybę statyti didesnės nei 100 kilovatų (kW) galios saulės elektrines ir energijos kaupiklius žemės ūkio paskirties sklypuose, nutarė teismas. 

Teismas (Fotobankas)

Akmenės valdžia neteisėtai apribojo galimybę statyti didesnės nei 100 kilovatų (kW) galios saulės elektrines ir energijos kaupiklius žemės ūkio paskirties sklypuose, nutarė teismas. 

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Regionų administracinis teismas spalio 12 dieną nusprendė, kad savivaldybės tarybos sprendimo nuostata, pagal kurią tokius įrenginius galima statyti tik sklypuose, kurių žemės ūkio naudmenų našumas neviršija 25 balų, prieštarauja Atsinaujinančių išteklių energetikos ir Vietos savivaldos įstatymams, pranešė teismas.

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„Savivaldybė siekdama, kaip ji nurodo, įgyvendinti savarankiškąsias savo funkcijas neturi teisės nesivadovauti Konstitucija ir įstatymais, taip pat negali nepritardama atitinkamoms įstatymo nuostatoms jas iš esmės ignoruoti“, – rašoma nutartyje, kurią dar galima skųsti.

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Į teismą kreipėsi Vyriausybės atstovas Šiaulių ir Telšių apskrityse prašydamas ištirti, ar rajono taryba nustatydama papildomą žemės našumo reikalavimą saulės elektrinėms neviršijo savo įgaliojimų.

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Tarybos 2025 metų gegužės 26 dienos sprendimu, kurio punktas buvo pakeistas pernai lapkritį, nustatyta, kad didesnės nei 100 kW bendros įrengtosios galios saulės elektrines ir kaupiklius žemės ūkio paskirties sklypuose galima įrengti tik tuo atveju, jei naudmenų našumas neviršija 25 balų. 

Anot nutarties, Vyriausybės atstovas argumentavo, kad tarybos siekis apsaugoti derlingąjį dirvožemio sluoksnį nesudaro pagrindo nustatyti nenumatytą žemės našumo kriterijų.

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Savo ruožtu taryba teismui teigė, kad rajono žemė yra derlingesnė už šalies vidurkį, todėl turi būti išsaugota aukštos agrarinės vertės žemė ir ji apsaugota nuo didelių saulės parkų užstatymo.

Teismas pažymėjo, kad įstatymas savivaldybėms nesuteikia teisės nustatyti papildomų reikalavimų ir susieti teisės statyti tokius įrenginius su naudmenų našumo balu. Teisėjų kolegijos vertinimu, tai susiejusi taryba įtvirtino įstatyme nenumatytą sąlygą.

Atsižvelgęs į šias aplinkybes teismas Vyriausybės atstovo pareiškimą patenkino iš dalies. 

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