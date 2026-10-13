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Nuo 2012 m. veikianti saulės energijos įrangos tiekėja atleidžia 15 darbuotojų

2026-10-13 14:17 / šaltinis: BNS
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2026-10-13 14:17
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Nuo 2012 metų veikianti Vilniaus saulės energijos įrangos tiekėja „Saulės grąža“ atleidžia 15 darbuotojų. Apie tai ji pranešė Užimtumo tarnybai.

Saulės elektrinė (nuotr. BNS)

Nuo 2012 metų veikianti Vilniaus saulės energijos įrangos tiekėja „Saulės grąža“ atleidžia 15 darbuotojų. Apie tai ji pranešė Užimtumo tarnybai.

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Kaip BNS teigė tarnybos atstovė Milda Jankauskienė, įmonė nurodė atleidžianti darbuotojus šalių susitarimu dėl optimizavimo procesų.

„Saulės grąža“ numato atleisti 15 darbuotojų patikslintas

Pasak, jos daugiausiai bus atleidžiama saulės elektrinių montavimo darbuotojų – 13.

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„Sodros“ duomenimis, šiuo metu įmonėje dirba 63 darbuotojai.

Registrų centro duomenimis, įmonės pajamos pernai sumenko 31,3 proc. iki 22,9 mln. eurų, grynasis pelnas – 40 proc. iki 781,9 tūkst. eurų.

Pernai įmonėje dirbo vidutiniškai 90 darbuotojų.

Anot ataskaitos, per 2025 metus bendrovė įrengė daugiau kaip 25 MW galios saulės elektrinių gyventojams ir verslui, pastatė daugiau kaip 6 MW saulės parkų. Taip pat buvo instaliuota daugiau kaip 3,5 MWh kaupiklių.

indeliai.lt

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