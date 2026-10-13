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Darbo neteks 100 žmonių: 3 kailinių žvėrelių fermos ketina atleisti beveik visus darbuotojus

2026-10-13 14:33 / šaltinis: BNS
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2026-10-13 14:33
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Seimui nuo kitų metų uždraudus kailinių žvėrelių auginimo veiklą, trys jų fermos – Radviliškio rajono „Fur Farm LT“, Jonavos rajono „Danmink“ ir Kauno rajone veikiantis Vilkijos ūkis ketina atleisti beveik visus darbuotojus – daugiau nei 100 žmonių.

Kailinių žvėrelių fermos (nuotr. stop kadras)

Seimui nuo kitų metų uždraudus kailinių žvėrelių auginimo veiklą, trys jų fermos – Radviliškio rajono „Fur Farm LT“, Jonavos rajono „Danmink“ ir Kauno rajone veikiantis Vilkijos ūkis ketina atleisti beveik visus darbuotojus – daugiau nei 100 žmonių.

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Užimtumo tarnyba nurodė gavusi įmonių pranešimus apie grupinį darbuotojų atleidimą.

Trys kailinių žvėrelių fermos ketina atleisti beveik visus darbuotojus – darbo neteks 100 žmonių

15 metų veikianti gyvulių ir paukščių veisimo „Fur Farm LT“ nuo lapkričio 3 dienos iki gruodžio 23 dienos ketina atleisti 31 iš 34 darbuotojų. Darbo neteks 24 gyvūnų priežiūros, administravimo ir pagalbiniai darbuotojai.

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Tuo metu 23 metus veikianti „Danmink“ gruodžio 1–31 dienomis ketina atleisti 23 iš 24 žmonių, daugiausiai – pagalbinių (20) ir kitų darbuotojų.

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33 metus Vilkijos kaime veikiantis Vilkijos ūkis gruodžio 1–31 dienomis numato atleisti 51 iš 52 dabar dirbančių žmonių: 34 pagalbiniai darbininkai, taip pat transportavimo, apskaitos ir buhalterijos, inžinerines, statybos, krovos darbuotojai bei kiti.

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Kaip BNS teigė tarnybos atstovė Milda Jankauskienė, visos darbo sutartys bus nutraukiamos dėl perteklinių funkcijų įsigaliosiant draudimui auginti kailinius žvėrelius.

Vilkijos ūkis tarnybai teigė šiuo metu atliekantis veiklos užbaigimo darbus ir nuo gruodžio visiškai nutrauks veiklą.

„Nutraukus nurodytą gyvūnų veisimo, auginimo ir laikymo veiklą bei užbaigus su ja susijusius darbus išnyks atleidžiamų darbuotojų atliekamų šiai veiklai vykdyti ir aptarnauti reikalingų darbo funkcijų poreikis“, – BNS sakė M. Jankauskienė. 

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Žemės ūkio ministras Kęstutis Mažeika yra teigęs, kad žvėrelių ūkiams nenumatyta kompensuoti patiriamos žalos, tačiau svarstoma, kaip padėti atleidžiamiems darbuotojams regionuose.

„Laisvų vietų ir profesinio rengimo centruose, ir universitetuose tikrai yra labai daug, įvairiausios programos yra tam numatytos, bet turbūt žmonės regionuose tą darbą, kurį jie išmanė ir darė, turbūt turėtų būti kažkas labiau siejama su žemės ūkiu. Tikrai galvojame apie tai ir mums svarbu, kad tie žmonės liktų pirmiausia regionuose, kad ten palaikytų regionų gyvybingumą“, – LRT televizijai sakė K. Mažeika.

Pagal Seimo priimtą Gyvūnų gerovės ir apsaugos įstatymą kailinių žvėrelių fermų Lietuvoje turi nebelikti nuo 2027 metų.

indeliai.lt

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