Teismas nepatvirtino taikos sutarties dėl Maskvos namų griovimo

Vilniaus miesto apylinkės teismas spalio 16 dieną netenkino antstolės prašymo patvirtinti sutartį, kurią spalio pradžioje pasirašė Statybos inspekcija ir Maskvos namus Vilniuje valdančios likviduojamos viešosios įstaigos bankroto administratorius Šatrijos biuras.
„Teismas, įvertinęs pateiktos taikos sutarties turinį, daro išvadą, kad sudaryta taikos sutartis negali būti tvirtinama“, – nutarė teismas, kurio sprendimą dar galima skųsti.
Jo teigimu, sutarties sąlygos nėra aiškios, negalima įvertinti, ar jos neprieštarauja viešajam interesui.
„Teismas, įvertinęs pateiktos taikos sutarties sąlygas sprendžia, kad nėra pagrindo vienareikšmei išvadai, jog taikos sutarties sąlygos yra pakankamai aiškios ir neprieštarauja viešajam interesui“, – teigė Vilniaus miesto apylinkės teismas.
Be to, jo teigimu, sutartimi nėra paaiškinta, kodėl Statybos inspekcija iki šiol nėra įvykdžiusi dar 2022 metais teismo įpareigojimo nugriauti pastatą.
„Iš teismui pateiktų duomenų nėra aišku, dėl kokių konkrečių priežasčių minėta teismo nutartimi nustatyta teismo sprendimo vykdymo tvarka nebuvo įgyvendinta, kokios aplinkybės neleido inspekcijai organizuoti pastato griovimo ir dėl kokių priežasčių taikos sutartyje įsiteisėjusio teismo sprendimo vykdymas ir vėl nukeliamas iš esmės neapibrėžtam terminui, neapibrėžtomis sąlygomis“, – teigė teismas.
Jis taip pat nurodė, jog nėra aišku, už kokias lėšas bankrutuojanti viešoji įstaiga „Maskvos kultūros ir verslo centras-Maskvos namai“ nugriaus pastatą. Anot teismo, taikos sutartyje nurodyta, kad darbai gali kainuoti nuo 0,4 mln. iki 2,2 mln. eurų, tačiau finansavimo šaltinis nėra įvardintas.
„Teismui nėra atskleista, ar tokias lėšas bankrutuojanti įstaiga turi, iš kokių lėšų šie darbai bus finansuojami, kokiu būdu bus užtikrintas atsiskaitymas su pasirinktu rangovu, ar tuo nebus pažeisti bankrutuojančios įstaigos kreditorių interesai“, – nutarė teismas.
„Vien taikos sutartyje įtvirtintas įstaigos įsipareigojimas pasirinkti rangovą ir organizuoti pastato griovimą bei statybvietės sutvarkymą per nustatytą terminą, prisiimti su tuo susijusias išlaidas savaime nepatvirtina, kad įstaiga turi realias galimybes šį įsipareigojimą įvykdyti“, – pridūrė teisėja Gerda Sinkevičienė.
Teismo teigimu, taip pat nėra pateikta duomenų, jog pastatas galėtų būti nugriautas per pusę metų, kaip numatyta taikos sutartyje.
„Nepateikti jokie duomenys, iš kurių būtų galima spręsti, kad susitartas 6 mėnesių terminas yra pagrįstas (pavyzdžiui, kad skolininkė jau turi rangovą, kuris įsipareigojo atlikti darbus, numatytus Pastato griovimo apimties dokumente, per nurodytą terminą ir pan.), tai yra, kad minėtas susitarimas yra realus, o ne abstraktus, iš anksto nukeliantis teismo sprendimo įvykdymą neapibrėžtam laikotarpiui į ateitį“, – nurodė Vilniaus miesto apylinkės teismas.
Be to, jis išaiškino, jog teismo atsisakymas patvirtinti taikos sutartį neatima šalių teisės pašalinus priežastis, dėl kurių sutartį tvirtinti atsisakyta, pakartotinai kreiptis į teismą.
BNS rašė, kad derybos dėl taikos sutarties pradėtos teismuose įstrigus Statybos inspekcijos skelbtam rangovo konkursui.
Viena iš neįvykusio pastato griovimo konkurso dalyvių – Vilniaus rajono statybos bendrovė „Regina ir Co“ – sausio pabaigoje teismui apskundė sprendimą pernai gruodį atmesti jos pasiūlymą. Kauno apygardos teismas balandį konstatavo, jog Statybos inspekcija teisėtai atmetė jos pasiūlymą, šio sprendimo „Regina ir Co“ nebeskundė.
Inspekcija taip pat bylinėjosi ir su iš konkurso pašalinta įmone „Vilniaus BDT“, pastarosios skundas taip pat buvo atmestas.
Tuo metu ketverius metus neįvykdant teismo sprendimo nugriauti Maskvos namų meras Valdas Benkunskas vasarį pranešė kreipęsis į statybų bendroves, jog šios pastatą nugriautų visuomeniniais pagrindais.
Jis rugpjūčio pabaigoje teigė, kad Statybos inspekcijai su bankroto administratoriumi pasirašius taikos sutartį būtų sudaromas dar vienas atskiras susitarimas tarp Šatrijos biuro bei bendrovių, kurios apsiimtų pastatą nugriauti nuosavomis lėšomis.
Kaip skelbė BNS, Maskvos namų šalia sostinės centro ir naujo verslo bei būsto komplekso buvusio „Žalgirio“ stadiono teritorijoje idėja vystyta nuo 2004-ųjų.
Vilniaus miesto apylinkės teismas 2016-ųjų gruodį pripažino savivaldybės išduotą statybos leidimą negaliojančiu ir įpareigojo statytoją – viešąją įstaigą „Maskvos kultūros ir verslo centras Maskvos namai“ gauti naują leidimą bei pagal jį pertvarkyti statinį.
Įstaigai to nepadarius, ji įpareigota pastatą nugriauti, o nevykdžius ir šio įpareigojimo, griovimą 2022 metais leista organizuoti Statybos inspekcijai.
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