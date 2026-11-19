Generalinė prokuratūra prašo pripažinti jį kaltu dėl nužudymo, siekiant sulaikyti teisės pažeidimą darantį asmenį, ir piktnaudžiavimu viršijus tarnybos įgaliojimus.
Už šiuos nusikaltimus K. Ilgevičiui prašoma skirti laisvės apribojimo bausmę dvejiems metams be intensyvios priežiūros. Prokuroras taip pat prašo teismo įpareigoti kaltinamąjį atlyginti žuvusiojo šeimai turtinę žalą bei sumokėti 2,5 tūkst. eurų įmoką į Nukentėjusiųjų nuo asmenų fondą.
Už nužudymą Baudžiamajame kodekse numatyta laisvės atėmimo bausmė iki 15 metų, tačiau, prokuroro vertinimu, skirti laisvės atėmimo bausmę pasieniečiui nebūtų teisinga.
Tuo metu K. Ilgevičius prašo jį išteisinti
Ikiteisminio tyrimo duomenimis, 2024 metų vasarą Šalčininkų rajone, netoli sienos su Baltarusija, VSAT Vilniaus pasienio rinktinės Padvarionių pasienio užkardos pareigūnai gavo užkardos budėtojo pranešimą apie į Lietuvą įskridusius dronus su ryšuliais. VSAT pareigūnai pradėjo vykdyti jų paiešką. Netrukus buvo pastebėtas keliu važiuojantis automobilis, kuris nestojo pasieniečiams jį stabdant.
Anot teisėsaugos, automobiliui nestojus ir nuvažiavus, pareigūnas K. Ilgevičius, siekdamas sulaikyti galimai teisės pažeidimą darantį asmenį, pažeisdamas teisės aktus, kurie reglamentuoja šaunamojo ginklo panaudojimą, iš tarnybinio ginklo iššovė vieną kartą į nuvažiuojantį automobilį.
Po šūvio minėto automobilio vairuotojui, anksčiau už cigarečių kontrabandą ne kartą baustam Andžejui A. buvo mirtinas sužalojimas ir jis mirė vietoje.
Prokuroras Darius Šneideris sakė, kad nebuvo nenustatyta, kad vairuotojas norėjo partrenkti ar sužaloti VSAT pareigūną K. Ilgevičių, jis mano, jog nebuvo išnaudotos kitos galimybės sustabdyti pažeidėjo automobilį, o šaunamasis ginklas šioje situacijoje buvo panaudotas neproporcingai, pasieniečio atliktas šūvis buvo nesaugus.
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