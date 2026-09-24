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Teisėsaugos akiratin patekusios NMA vadovas Fortunatas Dirginčius nušalintas nuo pareigų

2026-09-24 08:44 / šaltinis: BNS
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2026-09-24 08:44
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Žemės ūkio ministras Kęstutis Mažeika inicijavo vidinį tyrimą dėl Nacionalinės mokėjimo agentūros (NMA) direktoriaus Fortunato Dirginčiaus galimai padaryto tarnybinio nusižengimo ir nušalino jį nuo pareigų, ketvirtadienį pranešė ministerija.

Fortunatas Dirginčius su pareigūnais paliko NMA pastatą (Lukas Balandis/ BNS nuotr.)

Žemės ūkio ministras Kęstutis Mažeika inicijavo vidinį tyrimą dėl Nacionalinės mokėjimo agentūros (NMA) direktoriaus Fortunato Dirginčiaus galimai padaryto tarnybinio nusižengimo ir nušalino jį nuo pareigų, ketvirtadienį pranešė ministerija.

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BNS rašė, kad anksčiau rugsėjį teisėsauga vykdė dvi kratas agentūros patalpose ir pateikė įtarimus korupcija keliems įstaigos darbuotojams, įskaitant direktoriaus pavaduotoją.

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Vidinis tyrimas Žemės ūkio ministerijoje (ŽŪM) pradėtas dėl NMA vidaus kontrolės ir korupcijos rizikų valdymo.

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„Kol vyksta tyrimai, turime aiškiai įvertinti ne tik konkrečias aplinkybes, bet ir tai, kaip institucijoje buvo valdytos korupcijos rizikos. Šis sprendimas nėra išankstinė išvada dėl direktoriaus asmeninės atsakomybės – tai būtina priemonė, kad galėtume objektyviai įvertinti situaciją“, – pranešime sakė K. Mažeika.

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Tyrimo komisija turės įvertinti F. Dirginčiaus veiksmus užtikrinant vidaus kontrolę bei skaidrią institucijos veiklą ir pateikti motyvuotą išvadą.

Anot ministerijos, artimiausiu metu bus paskirtas laikinasis NMA vadovas, kuris turės užtikrinti nenutrūkstamą agentūros darbą ir sprendimų priėmimą, aktualų šalies ūkininkams.

Kaip rašė BNS, Europos prokuratūrai tiriant galimą korupciją Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos (FNTT) pareigūnai atliko kratą F. Dirginčiaus kabinete, tačiau dabar jam yra suteiktas liudytojo statusas.

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Teismas nuo pareigų jau yra nušalinęs NMA direktoriaus pavaduotoją, įtariamąjį Tomą Orlicką.

Teisėsauga savo veiksmų kol kas plačiau nekomentuoja, tik nurodo, jog ikiteisminis tyrimas vyksta dėl įtariamo piktnaudžiavimo, siekiant suteikti neteisėtų pranašumų Europos Sąjungos finansuojamuose projektuose dalyvaujantiems asmenims.

indeliai.lt

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