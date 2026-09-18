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TV3 naujienos > Verslas > Lietuvos verslas

Po kratų NMA nutraukė tylą: prabilo dėl agentūros vadovo

2026-09-18 12:17 / šaltinis: ELTA
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2026-09-18 12:17
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Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybai (FNTT) tęsiant ikiteisminio tyrimo veiksmus Nacionalinėje mokėjimo agentūroje (NMA), agentūra teigia, kad jos direktoriui Fortunatui Dirginčiui įtarimai nėra pareikšti ir jis nėra nušalintas nuo pareigų.

Nacionalinė mokėjimo agentūra (nuotr. R. Riabovo) (BNS nuotr.)

Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybai (FNTT) tęsiant ikiteisminio tyrimo veiksmus Nacionalinėje mokėjimo agentūroje (NMA), agentūra teigia, kad jos direktoriui Fortunatui Dirginčiui įtarimai nėra pareikšti ir jis nėra nušalintas nuo pareigų.

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Pasak NMA pranešimo, F. Dirginčiui suteiktas procesinis liudytojo statusas, o institucijai priskirtos funkcijos vykdomos toliau.

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Agentūra nurodo visapusiškai bendradarbiaujanti su tyrimą atliekančia FNTT ir teikianti jai reikalingą informaciją. Plačiau situacijos NMA teigia negalinti komentuoti, kad nepakenktų ikiteisminiam tyrimui.

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NMA teigia, kad dar liepos 15 d. kilo įtarimų, kad agentūros darbuotojas Tomas Orlickas, vykdydamas tarptautinius projektus, galėjo supainioti viešuosius ir privačius interesus. Jau kitą dieną informacija buvo perduota Vyriausiajai tarnybinės etikos komisijai (VTEK) ir Specialiųjų tyrimų tarnybai (STT).

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ELTA primena, kad FNTT pareigūnai ketvirtadienį atliko kratas NMA. Agentūra Eltai tuomet patvirtino, kad institucijoje vyksta kratos, tačiau jai priskirtos funkcijos vykdomos toliau.

Rugpjūčio 5 d. NMA taip pat inicijavo vidinį tyrimą dėl galimo viešųjų ir privačių interesų supainiojimo vykdant tarptautinius projektus.

Teisėsaugos atliekamame tyrime įtariama, kad valstybės tarnautojai galėjo sąmoningai neatlikti savo pareigų ir taip padaryti didelę turtinę bei neturtinę žalą Lietuvos ir Europos Sąjungos (ES) finansiniams interesams.

indeliai.lt

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