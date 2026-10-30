Teisėjų taryboje darbą tęsia dabartinė vadovybė

„Vadovybė perrinkta ta pačia sudėtimi“, – nurodė jis.
BNS rašė, kad šiuo metu pirmininkės pareigas užima Lietuvos Aukščiausiojo Teismo (LAT) vadovė Danguolė Bublienė, jos pavaduotoju dirba Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjas Ramūnas Gadliauskas, tarybos sekretore – Vilniaus miesto apylinkės teismo pirmininkė Viktorija Šelmienė.
Vadovybė renkama iš Teisėjų tarybos narių slaptu balsavimu. Išrinktieji pareigas eina dvejus metus.
Teisėjų tarybą sudaro ir LAT Baudžiamųjų bylų skyriaus pirmininkė Gabrielė Juodkaitė-Granskienė, šio teismo teisėjai Andžejus Maciejevskis bei Artūras Ridikas, Lietuvos apeliacinio teismo teisėjai Justas Namavičius ir Tomas Venckus, Kauno apygardos teismo pirmininkas Marius Bartninkas, Klaipėdos apygardos teismo teisėjas Aurimas Brazdeikis, Vilniaus apygardos teismo teisėja Rūta Petkuvienė.
Taip pat – Regionų administracinio teismo pirmininkas Gediminas Užubalis, Kauno apylinkės teismo Kauno rūmų teisėja Sigita Meškauskienė, Marijampolės apylinkės teismo Marijampolės rūmų teisėjas Aivaras Naujalis, Šiaulių apylinkės teismo pirmininkas Ernestas Šukys ir Baudžiamųjų bylų skyriaus pirmininkas, laikinai einantis Lietuvos apeliacinio teismo pirmininko pareigas Ernestas Rimšelis.
Teisėjų taryba yra vykdomoji teismų savivaldos institucija, užtikrinanti teismų ir teisėjų nepriklausomumą.
Ją sudaro 17 teisėjų, dirbančių skirtinguose teismuose ir turinčių ne mažesnį kaip trejų metų teisėjo darbo stažą bei nebaustų drausminėmis nuobaudomis.
Taryba yra ir patariamasis balsas prezidentui skiriant, paaukštinant, perkeliant ir atleidžiant teisėjus, taip pat dėl teismų pirmininkų, jų pavaduotojų, skyrių pirmininkų skyrimo ir atleidimo, dėl teisėjų skaičiaus teismuose nustatymo ar pakeitimo.
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