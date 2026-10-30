Po VRK sprendimo – Regionų partijos reakcija: „Mes su tuo nesutinkame“

„Šiuo metu esame apskundę ankstesnį VRK sprendimą. Šiai dienai dar vyksta tyrimas, esame pateikę dokumentus Valstybinei mokesčių inspekcijai ir manome, kad VRK sprendimas yra šiek tiek skubotas, nesulaukus kitų dviejų institucijų atsakymų, ar tikrai mes esame padarę šiurkštų pažeidimą. Šiai dienai mes su tuo nesutinkame. (…) Noriu pažymėti, kad šiandienos VRK sprendimą taip pat skųsime. Tiesiog turime tokią teisę ir manome, kad šiuo metu mūsų, Lietuvos regionų partijos, atžvilgiu pasielgta nelabai teisingai“, – Eltai penktadienį teigė G. Pavasarytė.
„Sprendimas atrodo keistokas, ypač dabar, kai artėja savivaldos rinkimai, kurie vyks 2027 metų kovą. (…) Matome, kad padarėme tam tikrų klaidų, tačiau šiuo metu jas jau esame ištaisę“, – pabrėžė ji.
Kaip skelbta, VRK penktadienį devynioms politinėms partijoms paskirstė 2,42 mln. eurų 2026 metų antrojo pusmečio valstybės biudžeto asignavimų. Dėl šiurkščių įstatymų pažeidimų dvi politinės jėgos – „Nemuno aušra“ ir Lietuvos regionų partija – valstybės dotacijų negavo.
VRK nusprendė Regionų partijai vieną pusmetį neskirti valstybės biudžeto asignavimų dėl šiurkštaus Politinių organizacijų įstatymo pažeidimo. Jai galėjo būti skirta beveik 88 tūkst. eurų siekianti valstybės dotacija, tačiau ši suma taip pat liks nepaskirstyta.
ELTA primena, kad spalį VRK pripažino Lietuvos regionų partiją šiurkščiai pažeidus įstatymą, kai ši valstybės biudžeto lėšomis finansavo automobilio „BMW X5“, nuomoto iš partiečio Vytauto Kamblevičiaus, išlaidas, tačiau nepateikė jas pagrindžiančių dokumentų.
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