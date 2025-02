Tarptautinių ryšių ekspertas Jamesas Carafano: „Trumpas yra Dievo dovana Europai“

Pokalbis su J. J. Carafano – išskirtiniame naujienų portalo tv3.lt interviu.

Daug žmonių Europoje su siaubu žiūri į tai, ką sako prezidentas Donaldas Trumpas. Ką manote apie naujausius D. Trumpo pareiškimus dėl Ukrainos?

Prezidentas Trumpas buvo labai nuoseklus vykdydamas Amerikos užsienio politiką. Ir tai yra „America first“ (liet. pirmiausia – Amerika) mantra, kuri reiškia, kad prezidento darbas yra rūpintis gyvybiškai svarbiais JAV interesais ir užtikrinti, kad Amerikos užsienio politika tai atitiktų. Kai kuriems žmonėms patinka jo retorika, kai kuriems nepatinka jo retorika, tačiau, kalbant apie jo veiksmus, jis buvo visiškai nuoseklus nuo pirmos dienos, kai pradėjo eiti pareigas iki šiandien. Šiandien jis yra galingiausias lyderis pasaulyje, jis yra bene labiausiai patyręs lyderis pasaulyje, o Ukraina yra svarbus JAV interesas.

REKLAMA

REKLAMA

Bet dar visai neseniai D. Trumpas pavadino prezidentą Zelenskį diktatoriumi. Ką tai reiškia?

Prezidentas pasakė daug dalykų, kad atkreiptų žmonių dėmesį, nes jis turi darbotvarkę, kurią bando stumti. Nežinau, kodėl prezidentas pyksta ant Ukrainos lyderio, bet pasakysiu, kad už to slypi noras padėti Ukrainai – aš tuo tikrai tikiu. Prezidento tikslas yra, kad karas Ukrainoje liautųsi. Ir realybė yra tokia, kad Zelenskis bus to partneris.

REKLAMA

Sprendžiant iš prezidento D. Trumpo pareiškimų, atrodo, kad jis linksta prie Rusijos interesų. Ką apie tai manote?

Na, manau, kad nėra jokių faktinių to įrodymų. Žinau, kad visi taip sako, bet kur yra tikrieji to įrodymai? Prezidentas jau buvo prezidentu ketverius metus – jis niekada nepadarė jokios paslaugos Rusijai, tiesą sakant, jis buvo pirmasis asmuo, kuris iš tikrųjų pabrėžė „Nord Stream 3“ grėsmę, bet žmonės tai ignoravo. Pasak jo, Europai reikėjo stiprinti gynybą dėl Rusijos grėsmės – žmonės tai ignoravo. Jis buvo pirmasis lyderis Vakaruose, stipriai apginklavęs ukrainiečius. Šiandien nebūtų Ukrainos, jei Donaldas Trumpas per savo kadenciją nebūtų inicijavęs karinės pagalbos.

REKLAMA

REKLAMA

Donaldas Trumpas bando sujungti pasaulį, kad panašiai mąstantys žmonės galėtų dirbti kartu. <...> Grenlandija neturi jokios strateginės vertės Jungtinėms Valstijoms, išskyrus tai, kad Grenlandija yra absoliučiai būtina transatlantiniam tiltui į Europą. Tai, kad mums rūpi Grenlandija, iš tikrųjų rodo, jog mums iš tikrųjų rūpi Europa.

Donaldas Trumpas ir Emmanuelis Macronas (12 nuotr.) Donaldas Trumpas ir Emmanuelis Macronas (nuotr. SCANPIX) Donaldas Trumpas ir Emmanuelis Macronas (nuotr. SCANPIX) Donaldas Trumpas ir Emmanuelis Macronas (nuotr. SCANPIX) +8 Donaldas Trumpas ir Emmanuelis Macronas (nuotr. SCANPIX) Donaldas Trumpas ir Emmanuelis Macronas (nuotr. SCANPIX) Donaldas Trumpas ir Emmanuelis Macronas (nuotr. SCANPIX) Donaldas Trumpas ir Emmanuelis Macronas (nuotr. SCANPIX) Donaldas Trumpas ir Emmanuelis Macronas (nuotr. SCANPIX) Donaldas Trumpas ir Emmanuelis Macronas (nuotr. SCANPIX) Donaldas Trumpas ir Emmanuelis Macronas (nuotr. SCANPIX) Donaldas Trumpas ir Emmanuelis Macronas (nuotr. SCANPIX) Emmanuelis Macronas ir Donaldas Trumpas (nuotr. SCANPIX)

(12 nuotr.) FOTOGALERIJA. Donaldas Trumpas ir Emmanuelis Macronas

Turiu tai pasakyti: manau, kad Donaldas Trumpas yra Dievo dovana Europai, nes jis privers europiečius priimti sunkius, bet gerus sprendimus. Manau, kad turbūt blogiausias dalykas per ketverius prezidento Joe Bideno prezidentavimo metus buvo tai, kad jis ne tik neprivertė europiečių priimti sunkių pasirinkimų, bet ir įgalino visus jų blogus pasirinkimus. <...> Trumpas buvo tas, kuris apginklavo Ukrainą. Prasidėjus karui Joe Bidenas liepė prezidentui Zelenskiui sėsti į lėktuvą ir bėgti iš šalies. Prezidentas Trumpas sakė priešingai. Manau, kad problema yra nusiraminimas ir viltis, jog pasaulis pagerės, kai visi ženklai rodo, kad Europa tampa vis mažiau laisva, mažiau konkurencinga ir ne tokia saugi.

Visą pokalbį su Jamesu Carafano išgirskite aukščiau esančiame vaizdo įraše.