Anonimu norėjęs likti pranešėjas žurnalistams nurodė, kad pramonės projektus vykdanti bendrovė „Gridin's Group“ penktadienį „išmetė penkis Vietnamo piliečius į gatvę ant sniego“. Pranešėjo teigimu, įmonė juos pasikvietė dirbti po nuotolinės darbuotojų atrankos, bet pamačiusi, kad vietnamiečiai neturi reikiamų įgūdžių, su jais atsisveikino.

„Už tokius dalykus Migracijos departamentas atimtų iš įmonės licenciją įsivežti užsieniečius. Antras dalykas yra žmogiškumas, kaip jie elgiasi su užsieniečiais. Tai yra skandalinga“, – kalbėjo anonimas.

Vietnamiečiai įdarbinti nebuvo

Aiškėja, kad penki vietnamiečiai iš tiesų buvo atvykę į Klaipėdą dirbti bendrovėje „Gridin‘s Group“, bet paaiškėjus, kad asmenys neturi reikiamų įgūdžių, jie nė nebuvo įdarbinti.

„Gridin‘s Group“ nurodė šiuos vietnamiečius radusi po to, kai internete publikavo darbo skelbimą ir su įmonės administracija susisiekė minėtų asmenų vadovas.

„Minėti asmenys buvo surasti pagal viešuose tinklapiuose įmonės skelbiamą informaciją apie ieškomus trūkstamus darbuotojus darbui įmonės vykdomuose projektuose. Iš juos atstovaujančio asmens gavome informaciją apie ieškančius darbo ir ketinančius įsidarbinti mūsų įmonėje vietnamiečius“, – teigiama „Gridin‘s Group“ atsiųstame atsakyme.

„Įmonė nuolat ieško trūkstamų darbuotojų tiek Lietuvoje, tiek ir kitose šalyse prieinamose darbo jėgos paieškos duomenų bazėse“, – pridūrė bendrovė.

Minėtų vietnamiečių pirminis patikrinimas (pokalbis) buvo vykdomas nuotoliniu būdu. Bendrovė tikina informavusi darbuotojus, kad jie bus papildomai testuojami, kai atvyks į įmonę. Kaip vėliau paaiškėjo, vietnamiečiai neturėjo darbui tinkamų gebėjimų.

„Atvykę į įmonę šie asmenys žinių ir praktinių gebėjimų patikrinimo metu turėjo atlikti metalo konstrukcijų surinkimo ir suvirinimo darbui reikiamus testus, kurių jie tinkamai neįvykdė (neišlaikė). Vietnamiečių atliktus metalo konstrukcijų surinkimo ir suvirintojų testus bei žinias ir praktinius gebėjimus vertino kvalifikuoti specialistai“, – rašė „Gridin‘s Group“.

Dėl šios priežasties su vietnamiečiais nebuvo sudarytos darbo sutartys ir jie nebuvo įdarbinti.

Atvykusiems vietnamiečiams įmonė buvo parūpinusi apgyvendinimą, bet, kaip nurodė „Gridin‘s Group“, po žinių patikrinimo ir testų neišlaikymo, visi penki vietnamiečiai išvyko iš būsto, kuriame buvo apsistoję.

Įstatymų nustatyta tvarka įmonė pateikė Lietuvos Respublikos Migracijos departamentui pranešimus dėl laikinų leidimų gyventi Lietuvoje panaikinimo minėtiems asmenims – tai patvirtino ir Migracijos departamentas.

Migracijos departamentas paaiškino, kas laukia vietnamiečių

Migracijos departamentas patvirtino turintis informacijos, kad penki Vietnamo piliečiai į Lietuvą buvo pakviesti darbdavio UAB „Gridin's Group LT“ kaip metalinių laivų korpusų surinkėjai, o šiems užsieniečiams darbo pagrindu buvo išduoti leidimai laikinai gyventi Lietuvoje.

Tačiau 2024 m. sausio 14 d. darbdavys, kaip to reikalauja teisės aktai, pateikė pranešimus, apie šių užsieniečių neįdarbinimą, todėl Migracijos departamentas per dvi savaites panaikins šių užsieniečių leidimus laikinai gyventi. Šį sprendimą užsieniečiai per 14 dienų galės apskųsti teismui, o to nepadarius arba teismui atsisakius nagrinėti bylą, užsieniečiai turės išvykti iš Lietuvos.

Jeigu užsieniečiai neišvyks iš Lietuvos savo noru, jie bus įpareigoti tai padaryti Migracijos departamento sprendimu. Neįvykdžius tokio įpareigojimo, užsieniečiai būtų išsiunčiami prievarta, o valstybės patirtos išlaidos (įskaitant apgyvendinimo ir išlaikymo), civilinio proceso tvarka galėtų būti išieškomos iš darbdavio, kurio užsieniečiai buvo pakviesti į Lietuvą.

Išsiuntimo ir patirtų išlaidų išieškojimo procesą vykdytų Valstybės sienos apsaugos tarnyba.

Klaipėdos policija nurodė negavusi pranešimų, susijusių su mieste esančiais vietnamiečiais. Klaipėdos miesto savivaldybė teigė taip pat neturinti informacijos apie šiuo asmenis.

Naujienų portalas tv3.lt bando susisiekti su vienu iš atvykusių Vietnamo piliečių, taip pat su jų tiesioginiu vadovu Vietname. Gavę jų komentarus, straipsnį papildysime.