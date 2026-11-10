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TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Svarbu – oro pavojus Druskininkų ir Lazdijų rajone

2026-11-10 22:55 / šaltinis: ELTA, BNS ir tv3.lt / Parengė:
Pridėkite tv3.lt kaip pageidaujamą šaltinį „Google“
Autorius(-ė) Ugnė Paulauskaitė
šaltinis: ELTA, BNS ir tv3.lt / Parengė:
2026-11-10 22:55
Pridėkite kaip šaltinį Google

Geltonas oro pavojus Alytaus apskrityje. Raudonas oro pavojus Druskininkų ir Lazdijų rajone.

svarbi žinia
GALERIJA (37)

Geltonas oro pavojus Alytaus apskrityje. Raudonas oro pavojus Druskininkų ir Lazdijų rajone.

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73

(37 nuotr.)
FOTOGALERIJA. NATO naikintuvai

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Oro pavojus
Svarbiausios naujienos
00:35

Svarbu – oro pavojus Druskininkų ir Lazdijų rajone

Druskininkų ir Lazdijų rajone paskelbtas raudonas oro pavojaus signalas.

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00:30

Geltonas oro pavojus Alytaus apskrityje

Vos atšaukus geltoną oro pavojų Lietuvoje, Alytaus apskrityje buvo paskelbtas geltonas oro pavojaus perspėjimas.

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00:24

Geltonas oro pavojus atšaukiamas visoje Lietuvoje

Ir Utenos apskrityje atšauktas geltonas oro pavojus. Kiek anksčiau jis jau buvo atšauktas Vilniaus apskrityje.

 

Apskrityse pavojaus lygis pakeistas iš „Geltona“ į „Balta“, o tai reiškia, kad grėsmės nebėra.

Pasak NKVC, tiek Kauno, tiek Vilniaus oro uostų veikla atnaujinta.

Kaip anksčiau skelbė ELTA, antradienio vakarą Vilniaus ir Utenos apskrityse buvo paskelbtas tikėtinas oro pavojus, iš Baltarusijos pusės Lietuvos sienos link artėjant neatpažintam objektui.

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00:14

Latvijoje dar 2 apygardose paskelbtas oro pavojaus perspėjimas

Latvijoje dar dvejose apygardose paskelbtas oro pavojaus perspėjimas. Geltonas oro pavojus paskelbtas Augšdaugavos ir Kraslavos apygardose.

„Informuojame, kad Latvijos oro erdvėje gali kilti pavojus. Šiuo metu papildomų veiksmų imtis nereikia. Jei situacija pasikeis, gausite pranešimą į mobilųjį telefoną apie būtinus veiksmus“, – nurodoma kariuomenės pranešime.

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00:02

Kaunas: kariuomenė stebi situaciją

Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas sako, kad kariuomenė toliau stebi situaciją.

„Lietuvos karinės oro pajėgos fiksavo link Lietuvos artėjanti objektą Baltarusijos oro erdvėje. Apie 30km iki Lietuvos sienos. Skrydžio kryptis buvo Vilnius–Utenos apskritys. Laiku paskelbtas geltonas oro pavojus. Aktyvuoti NATO oro gynybos misijos naikintuvai. Tuo pat metu stebimas Latvijos oro erdvės pažeidimas iš rusijos pusės.

Šiuo metu Vilniaus apskričiai oro pavojaus nebėra. Kariuomenė toliau stebi situaciją ir reaguoja“, – „Facebook“ rašo jis.

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23:52 | 2026-11-10

Vilniaus ir Kauno oro uostai atnaujino veiklą

Vilniaus ir Kauno oro uostai atnaujino veiklą.

Galimi skrydžių vėlavimai ar atšaukimai. Paveikti keleiviai kviečiami kreiptis į oro linijų bendrovę.  

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23:44 | 2026-11-10

Oro pavojus atšaukiamas Vilniaus apskrityje

Geltonas oro pavojus atšaukiamas Vilniaus apskrityje. Gyventojai gali tęsti įprastą savo veiklą. Utenoje jis toliau galioja.

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23:40 | 2026-11-10

Latvijoje taip pat paskelbtas oro pavojaus perspėjimas

Latvijoje antradienio vakarą taip pat paskelbtas oro pavojaus perspėjimas.

23:33 | 2026-11-10

NKVC: iš Baltarusijos pusės prie Lietuvos sienos artėja vienas neatpažintas objektas

Nacionalinio krizių valdymo centro (NKVC) vadovas Vilmantas Vitkauskas teigia, kad iš Baltarusijos pusės prie Lietuvos sienos artėja vienas neatpažintas objektas. Kol kas nėra patvirtinta, kad tai galėtų būti dronas.

„Skaičiaus negalėčiau pasakyti, bet, kiek teko skaityti pranešimus, buvo kalbama apie vieną objektą. Tačiau šiuo metu, kai kalbame, galbūt situacija yra pasikeitusi, todėl nenorėčiau suklaidinti. Kol kas buvo identifikuotas vienas objektas“, – antradienio vakarą LRT radijui sakė V. Vitkauskas.

Pasak NKVC vadovo, objektas artėja prie Lietuvos sienos ties Ignalina, į šiaurės rytus nuo Vilniaus.

„Labai daug pasikeitimų nėra. Žinome tik tiek, kad objektas iš Baltarusijos pusės artėja prie Lietuvos sienos ir maždaug yra ties Ignalina. (…) Kol kas geltonas pavojus išlieka. Patvirtinimo, kad tai tikrai yra dronas, neturime“, – teigė jis.

Pasak NKVC, NATO oro policijos misiją vykdantys naikintuvai yra pakelti į orą.

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23:25 | 2026-11-10

Kyla naikintuvai

Keliami naikintuvai.

23:22 | 2026-11-10

Paskelbus apie tikėtiną oro pavojų – LT72 sutrikimai

Paskelbus tikėtiną oro pavojų, stringa arba neveikia svetainė LT72.lt, kur turi būti skelbiama svarbiausia informacija. Daliai žmonių taip pat stringa ir programėlė.

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23:11 | 2026-11-10

Kaip elgtis gavus pranešimą apie oro pavojų?

Oro pavojaus perspėjimai yra trys:

  • Tikėtinas oro pavojus (geltona), tačiau pavojų galinčių kelti objektų Lietuvos teritorijoje dar nėra. Gyventojai kviečiami išlikti ramūs, nusimatyti saugią vietą, o pastebėję skrendantį arba nukritusį įtartiną objektą, turėtų skambinti 112.    
  • Oro pavojus (raudona) reiškia, kad taikos metu neatpažintas objektas skrenda Lietuvos oro erdvėje arba yra didelė tikimybė, kad įskris į Lietuvos oro erdvę ir gali kelti grėsmę šalies teritorijoje. Gyventojai nedelsdami turėtų vykdyti perspėjimo pranešimo nurodymus: skubėti į artimiausią priedangą, jos nesant – slėptis saugioje patalpoje laikantis dviejų sienų taisyklės, pasirūpinti artimaisiais, sekti Lietuvos visuomeninio transliuotojo LRT informaciją ir LT72.lt.
  • Oro pavojaus nėra (balta), reiškia, kad gyventojai gali palikti priedangas ir saugias vietas, bet skatinami išlikti budrūs ir toliau sekti informaciją.

Svarbu, žinoti, kad apie kiekvieną perspėjimą, gyventojai informuojami atskiru pranešimu. Jei gavote perspėjimą, kad oro pavojus tikėtinas, pradėkite dairytis artimiausios priedangos, išlikite budrūs ir sekite informaciją iki kol oro pavojus bus atšauktas.

Jeigu išgirdote perspėjimo sirenas ar gavote perspėjimo pranešimą apie oro pavojų telefone:

Klausykitės pranešimų per Lietuvos nacionalinio radijo ar televizijos programą.

Tikrinkite pranešimus mobiliajame telefone.

Jei civilinės saugos signalas „Oro pavojus“ užklumpa gatvėje ar kitoje vietoje, kuo skubiau susiraskite priedangą (daubą, griovį ir pan.), požeminę pėsčiųjų perėją, tunelį, rūsį ir ten pasislėpkite.

Nepasiduokite panikai, elkitės ramiai, nesinervinkite, susikaupkite ir nurimkite, perspėkite artimuosius, kaimynus.

Be ypatingos priežasties nepalikite gyvenamosios vietos, nevaikščiokite gatvėmis ir atviromis teritorijomis.

Gavę nurodymą slėptis, įsivertinkite, ar per kelias minutes pasieksite artimiausią apsaugai nuo karo grėsmių pritaikytą priedangą. Jeigu ne, naudokitės kita esamo pastato saugiausia patalpa (rūsiu, patalpa cokoliniame aukšte ar kita patalpa be langų, su tvirtomis sienomis ir lubomis). Jeigu priedanga pasiekiama per trumpą laiką, apsirenkite ir skubėkite į ją. Su savimi pasiimkite dokumentus, pinigus, negendančių maisto produktų, geriamojo vandens, turimas asmeninės apsaugos priemones, būtiniausių medikamentų, tualetinių reikmenų, nešiojamąjį radijo imtuvą ir atsarginių elementų, mobilųjį telefoną, kuriuo galėsite siųsti ir gauti pranešimus.

Jei liekate namuose, imkitės apsaugos priemonių: užgesinkite šviesą, užtraukite užuolaidas, lipnia juosta ar kt. apklijuokite langų stiklus, įleiskite į vidų savo augintinius, būkite kambaryje be langų (jei toks yra) arba slėpkitės rūsyje ar kitoje priedangoje. Jeigu slepiatės rūsyje, apie tai praneškite kaimynams arba draugams, kad jus galėtų išgelbėti užgriuvus.

Automobilyje įsijunkite radiją, klausykitės informacinių pranešimų ir rekomendacijų.

Gavę nurodymą evakuotis ar išvykti, išjunkite elektrą, užsukite dujų, vandens sklendes, uždarykite langus, langines, užrakinkite duris ir atlikite visus įprastus veiksmus, kuriuos darote išvykdami bent kelioms dienoms.

Stenkitės be būtino reikalo neskambinti savo artimiesiems, draugams ir pažįstamiems mobiliojo ar fiksuoto ryšio telefonais, kad ryšio linijos nebūtų perkrautos ar užblokuotos. Skambinkite tik norėdami pranešti apie būtiną pagalbą, sužeistuosius ar netikėtą pavojų.

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23:03 | 2026-11-10

Vilniaus oro uostas riboja veiklą

Dėl tikėtino oro pavojaus Vilniaus oro uosto veikla ir oro erdvė yra apriboti. 

Keliautojai raginami išlikti ramūs ir vadovautis personalo nurodymais.

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23:01 | 2026-11-10

Geltonas oro pavojus

Dėl nenustatyto objekto iš Baltarusijos pusės Vilniaus ir Utenos apskrityse paskelbtas geltonas oro pavojus, pranešė Nacionalinis krizių valdymo centras (NKVC).

Jo duomenimis, iš Baltarusijos pusės fiksuotas objektas kol kas neidentifikuotas.

„Dėl tikėtino oro pavojaus Vilniaus oro uosto veikla ir oro erdvė yra apriboti“, – nurodė NKVC.

Paskelbtas geltonos kategorijos oro pavojaus įspėjimas reiškia, jog ataka tikėtina, bet dar nevyksta.

Kol kas reikia laukti tolimesnių pranešimų.

Antradienio vakarą Vilniaus ir Kauno oro uostuose dėl balioniams būdingų atžymų buvo apribota oro erdvė

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U-boat
U-boat
2026-11-10 23:05
Užknisot su savo durnais oro pavojais, iš miegų žmones žadinat, nesveiki lopai jūs!
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prezi
prezi
2026-11-10 23:15
Jeigu čia ukrayncų paklydėlis ir jeigu sprogs, nedelsiant deportuot visus ukraincus namo, nes ką įsileidžiam į šalį, tuo ir tampam. Jei čia visur ukrainos vėliavos, tai nenuostabu, kad pamažu tampam mūšio lauku. Mažų mažiausia nustot bučiuot ukrų vėliavas.
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hue
hue
2026-11-10 23:07
Verskis ant kito sono. Kai tik imigsi gausi kita kriokianti pranesima, jog pavojaus nebera
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