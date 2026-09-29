Sukčiai Telšių ir Tauragės apskrityse iš žmonių išviliojo apie 5,5 tūkst. eurų

Anot Telšių policijos, liepos 3 d. vyras (gim. 2005 m.) sudarė pirkimo-pardavimo sutartį su įmone dėl automobilio „BMW 330“ įsigijimo ir į pardavėjo nurodytas banko sąskaitas pervedė 1 380 eurų avansą bei 2 500 eurų muito mokestį.
Turtinė žala siekia 3 880 eurų
Automobilis pirkėjui pristatytas nebuvo, pinigai vyrui negrąžinti. Turtinė žala – 3 880 eurų.
Kitas galimo sukčiavimo atvejis fiksuotas Pagėgių savivaldybėje.
Policijos duomenimis, pirmadienį pranešta, kad Šakininkų kaime vyras (gim. 1990 m.), bandydamas apsidrausti automobilį, prisijungė prie internetinio portalo, suvedė bankininkystės prisijungimo duomenis ir neteko 1 570 eurų.
Pradėti ikiteisminiai tyrimai dėl sukčiavimų.
Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia ne tik kasdien nauji testai, bet ir kryžiažodžiai – išbandykite savo žinias, spręskite ir smagiai praleiskite laiką.