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STT tyrimas: kyšį davusių įmonių dalis sumažėjo, daugiausia rizikų – savivaldoje

2026-09-30 08:34 / šaltinis: BNS
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2026-09-30 08:34
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Kyšį davusių įmonių dalis per pastaruosius septynerius metus sumažėjo nuo 8 proc. iki 2 proc., tuo metu keturi iš penkių įmonių atstovų teigia, kad kyšio neduotų jokiomis aplinkybėmis, rodo naujausias Specialiųjų tyrimų tarnybos (STT) inicijuotas Lietuvos korupcijos žemėlapio verslo tyrimas.

STT (nuotr. Elta)
GALERIJA (7)

Kyšį davusių įmonių dalis per pastaruosius septynerius metus sumažėjo nuo 8 proc. iki 2 proc., tuo metu keturi iš penkių įmonių atstovų teigia, kad kyšio neduotų jokiomis aplinkybėmis, rodo naujausias Specialiųjų tyrimų tarnybos (STT) inicijuotas Lietuvos korupcijos žemėlapio verslo tyrimas.

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Anot tyrimo, daugiausia rizikų verslas įžvelgia savivaldybių procedūrose ir politinių sprendimų priėmimo aplinkoje.

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„Verslo atsparumas korupcijai yra stiprėjantis – tai matyti ir iš patirties, ir iš nuostatų, ir iš to, kad vis daugiau įmonių diegia konkrečias antikorupcines priemones. Bet atsparumas priklauso ir nuo to, ar skaidriai vykdomos savivaldybių procedūros, ar atvirai priimami sprendimai, ar sąžininga konkurencija“, – pranešime sakė STT direktorius Linas Pernavas.

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(7 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Specialiųjų tyrimų tarnyba, STT

Apie korupciją pranešė tik 16 proc.

Anot tyrimo, įmonės, kurios per pastaruosius trejus metus naudojosi savivaldybių paslaugomis, su kyšio lūkesčiu dažniausiai susidūrė sprendžiant su statybomis susijusius klausimus (11 proc.), žemėtvarkos (9 proc.) bei infrastruktūros ir aplinkos sprendimuose (9 proc.).

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Savivaldybės taip pat dažniausiai spontaniškai minimos tarp labiausiai korumpuotomis laikomų institucijų, o jų veiklą kaip neskaidrią vertina 64 proc. apklaustųjų.

Politinių sprendimų aplinkoje 43 proc. verslo atstovų sprendimų priėmimą Lietuvoje laiko uždaru arba labai uždaru. Nuo 43 iki 67 proc. išaugo dalis respondentų, girdėjusių apie bandymus daryti įtaką sprendimams ar teisėkūrai: iš jų 81 proc. mano, kad įtaka buvo daroma bent iš dalies neteisėtais būdais.

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Dažniausiai minimi neoficialūs susitikimai, naudojimasis pažintimis ir politinių partijų ar rinkimų kampanijų finansinis rėmimas.

Tyrimo duomenimis, apie korupciją ateityje praneštų 52 proc. verslo atstovų, tačiau iš visų per pastaruosius metus su potencialiai korupcine situacija susidūrusių asmenų, atsakingoms institucijoms pranešė tik 16 proc.

STT žino 99 proc. apklaustųjų, o ja bent iš dalies pasitiki 85 proc. respondentų – 14 punktų daugiau nei 2023–2024 metais. Tarp nusiteikusių pranešti, 59 proc. rinktųsi informaciją pateikti STT.

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Verslo atstovų apklausa vyko sausio 19 – vasario 25 dienomis. Telefonu ir internetu apklausta 700 Lietuvoje veikiančių įmonių vadovų ir atstovų. Taikyta kvotinė atranka pagal įmonės dydį ir regioną.

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FOTOGALERIJA. Pinigai

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