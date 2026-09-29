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TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Teismas: Jurbarko savivaldybės vadovai ir specialistai pripažinti kaltais dėl korupcijos

2026-09-29 11:38 / šaltinis: BNS
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2026-09-29 11:38
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Apeliacinės instancijos Kauno apygardos teismas praėjusią savaitę patvirtino buvusių Jurbarko rajono savivaldybės administracijos vadovų kaltę korupcijos byloje.

Temidė. ELTA / Dainius Labutis
GALERIJA (5)

Apeliacinės instancijos Kauno apygardos teismas praėjusią savaitę patvirtino buvusių Jurbarko rajono savivaldybės administracijos vadovų kaltę korupcijos byloje.

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Kaip antradienį pranešė Generalinė prokuratūra ir Specialiųjų tyrimų tarnyba, tarp nuteistųjų yra buvusi administracijos direktorė Vida Rekešienė, buvęs jos pavaduotojas Darius Juodaitis ir dar du administracijos darbuotojai.

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Taip pat kaltais pripažinti trys asmenys, vykdę ir kontroliavę statybos darbus.

Apygardos teismas jiems skyrė nuo pusantrų iki pustrečių metų lygtines laisvės atėmimo bausmes.

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V. Rekešienei, D. Juodaičiui ir dviem savivaldybės specialistams taip pat trejiems metams atimta teisė dirbti valstybės tarnyboje ar eiti valstybės tarnautojo, jam prilyginto asmens pareigas.

Šis rugsėjo 24-osios sprendimas įsiteisėjo iš karto, bet per tris mėnesius dar gali būti skundžiamas kasacine tvarka.

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