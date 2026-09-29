Teismas: Jurbarko savivaldybės vadovai ir specialistai pripažinti kaltais dėl korupcijos

Kaip antradienį pranešė Generalinė prokuratūra ir Specialiųjų tyrimų tarnyba, tarp nuteistųjų yra buvusi administracijos direktorė Vida Rekešienė, buvęs jos pavaduotojas Darius Juodaitis ir dar du administracijos darbuotojai.
Taip pat kaltais pripažinti trys asmenys, vykdę ir kontroliavę statybos darbus.
Apygardos teismas jiems skyrė nuo pusantrų iki pustrečių metų lygtines laisvės atėmimo bausmes.
V. Rekešienei, D. Juodaičiui ir dviem savivaldybės specialistams taip pat trejiems metams atimta teisė dirbti valstybės tarnyboje ar eiti valstybės tarnautojo, jam prilyginto asmens pareigas.
Šis rugsėjo 24-osios sprendimas įsiteisėjo iš karto, bet per tris mėnesius dar gali būti skundžiamas kasacine tvarka.
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