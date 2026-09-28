Aurimui Giedraičiui už vaikų tvirkinimą skirta pustrečių metų laisvės atėmimo bausmė

„Visiškai prisipažino, gailėjosi, todėl pagal įstatymą (…) bausmė sumažinta vienu trečdaliu, ir galutinė (…) bausmė – dveji metai ir šeši mėnesiai“, – TV3 žinių reportaže nurodė teisėjas Jeugenijušas Jaglinskis.
Vyras pripažintas kaltu dėl pornografinio turinio dalykų, kuriuose vaizduojamas vaikas, bei dėl trijų nepilnamečių tvirkinimo epizodų. Iš A. Giedraičio taip pat priteistas žalos atlyginimas.
BNS rašė, kad jis anksčiau su trimis kitais vyrais jau teistas laisvės atėmimu už seksualinius nusikaltimus prieš mažametes, kai pažinčių portaluose bendravo su jomis sekso temomis, įtikino fotografuotis apsinuoginus.
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