Štai kaip atrodo Jurgos Ivanauskaitės kapas: akį traukia išskirtinis paminklas ir žvakių jūra

Antakalnio kapinių Menininkų kalnelyje akį traukia išskirtinė Jurgos Ivanauskaitės poilsio vieta.
Tamsaus poliruoto akmens skulptūra – stilizuotas, tyliai susimąstęs angelas – stiebiasi aukštyn.
Kapavietę gaubia visžaliai augalai ir bei pasodinti viržiai. Taip pat, kaip matoma nuotraukose, gausu žvakių.
Ivanauskaitės premija
Naujienų portalas tv3.lt primena, kad prieš kelis metus buvo skiriama Jurgos Ivanauskaitės premija. Ji atiteko rašytojui Tomui Vaisetai už romaną „Ch.“, apie tai buvo pranešusi leidykla „Tyto alba“.
Komisijos nuomone, T. Vaisetos romanas – drąsus ir ambicingas kūrinys, kurio nepastebėti neįmanoma.
„Tai talentingai parašyta knyga, patenkanti į Lietuvoje retą idėjų literatūros lauką“, – teigiama pranešime.
1 tūkst. eurų premija ir rašytojos šeimos dovanojamas drambliukas iš asmeninės J. Ivanauskaitės kolekcijos bus įteikti per Vilniaus knygų mugę vasario 26 dieną.
Praėjusiais metais J. Ivanauskaitei būtų sukakę 60 metų, tad premijos steigėja – leidykla „Tyto alba“ – knygų mugės metu vyksiančioje šventėje kviečia pagerbti ne tik premijos laureatą, bet ir prisiminti pačią rašytoją.
J. Ivanauskaitės premijai šiemet buvo pateikta 18 knygų, išleistų 2021–2020 metais.
T. Vaiseta yra rašytojas ir istorikas, Vilniaus universiteto Istorijos fakulteto dėstytojas. „Ch.“ – trečioji jo grožinė knyga.
Nuo 2008 metų teikiama J. Ivanauskaitės premija skiriama ne vyresniam kaip 45 metų autoriui už geriausią lietuvių literatūros kūrinį, atitinkantį formuluotę „Už laisvą, atvirą ir drąsią kūrybinę raišką“. Kūrinys turi būti išleistas per pastaruosius dvejus kalendorinius metus.
J. Marcinkevičiaus ir žmonos G. Marcinkevičienės kapavietė apsupta žalumos, o prie jos matyti padėtos gėlės, vainikai ir uždegtos žvakės.
Nuotraukoje taip pat matomos Lietuvos trispalvės spalvų juostelės.
Ant paminklo iškalti abiejų sutuoktinių vardai ir gyvenimo metai: Justinas Marcinkevičius (1930–2011), jo žmona Genovaitė (1934–2014). Juos skiria ne tik dvi akmens plokštės, bet ir metalo kryžius su išsišakojusiomis, medį primenančiomis detalėmis.
Justinas Marcinkevičius laikomas vienu svarbiausių XX amžiaus antrosios pusės Lietuvos poetų. Jo eilės, dramos ir poemos tapo neatsiejama lietuvių literatūros dalimi. Ypatingą vietą užima istorinės dramos „Mindaugas“, „Mažvydas“ ir „Katedra“.
Marcinkevičiaus kūryba
Naujienų portalas tv3.lt primena, kad poetas, dramaturgas, vertėjas, akademikas bei visuomenės veikėjas J. Marcinkevičius (1930–2011) per kūrybos metus išleido apie 50 eilėraščių, vaikų poezijos, dramaturgijos, esė, publicistinių knygų, tarp žymiausių jo kūrinių – draminė trilogija „Mindaugas“, „Mažvydas“, „Katedra“.
Jis 1957 ir 1969 metais yra pelnęs LSSR valstybinę premiją, 2001-aisiais – Lietuvos nacionalinę kultūros ir meno premiją.
Lietuvos rašytojų sąjunga planavo jam sostinėje, rašytojo vardo skvere, pastatyti paminklą. Tačiau ši iniciatyva atnaujino diskusiją dėl poeto asmenybės.
Rašytojas buvo aktyvus Lietuvai atkuriant nepriklausomybę, dalyvavo Sąjūdžio veikloje, tačiau dalis literatūrologų ir istorikų nevienareikšmiai vertina jo vaidmenį ir kai kuriuos sovietmečiu parašytus kūrinius, skirtus valdančiajam režimui.
Vilniaus meras Valdas Benkunskas yra sakęs, kad sostinės savivaldybė nesiims spręsti dėl leidimo mieste įamžinti J. Marcinkevičiaus atminimą, kol visuomenėje nebus sutarimo.
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Minėkit ne pragaištį, mirtį, kapus,
Bet kovą, vien kovą be galo:
Geresnio paminklo didvyriams nebus,
Kaip vykdymas jų idealo.