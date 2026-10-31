Jokiu būdu nedarykite to kapinėse: sudrumsite mirusiųjų ramybę

Kartais iš pirmo žvilgsnio nekalti veiksmai gali sutrikdyti kitus lankytojus ar parodyti nepagarbą šiai vietai. Tad kokio kapinių etiketo reikėtų laikytis ir kokių klaidų geriau vengti?
Kapinėse svarbiausia – pagarba ir ramybė
Kapinės yra vieta, kur žmonės išgyvena netektį, prisimena artimuosius ir ieško ramybės. Todėl lankantis jose svarbu atsižvelgti ne tik į savo poreikius, bet ir į aplinkinius, rašoma bakerviewmemorial.ca.
Pirmiausia reikėtų kalbėti tyliau, vengti garsios muzikos, šūksnių ir triukšmingų pokalbių. Jei į kapines atvykstama su vaikais, verta jiems paaiškinti, kodėl čia svarbu elgtis ramiai, ir pasirūpinti, kad jie netrukdytų kitiems lankytojams.
Taip pat svarbu gerbti gedinčių žmonių privatumą. Jei prie kapo kažkas meldžiasi ar išgyvena skaudžią akimirką, nereikėtų be reikalo artintis, užkalbinti ar smalsauti, kas nutiko.
5 dalykai, kurių nederėtų daryti kapinėse
1. Nelieskite svetimų kapų ir ant jų paliktų daiktų
Ant kapų paliktos gėlės, žvakės, nuotraukos ar kiti atminimo daiktai turi ypatingą reikšmę mirusiųjų artimiesiems. Net jei atrodo, kad daiktas padėtas netinkamoje vietoje, nereikėtų jo perkelti ar išmesti be pagrindo.
Taip pat nederėtų liesti antkapių, statulų ar kitų paminklų, nes jie gali būti trapūs, o jų paviršiai – lengvai pažeidžiami.
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