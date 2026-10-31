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TV3 naujienos > Gyvenimas > Istorijos

Jokiu būdu nedarykite to kapinėse: sudrumsite mirusiųjų ramybę

2026-10-31 10:20 / šaltinis: tv3.lt / aut.
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Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt / aut.
2026-10-31 10:20
Pridėkite kaip šaltinį Google

Lankymasis kapinėse daugeliui žmonių yra svarbi galimybė prisiminti išėjusius artimuosius, pabūti su savo mintimis ir pagerbti mirusiuosius. Ypač artėjant Vėlinėms, kapinėse padaugėja lankytojų, kurie tvarko kapus, uždega žvakes ir atneša gėlių. Tačiau net ir norint gražiai pagerbti mirusiuosius svarbu nepamiršti tam tikrų elgesio taisyklių.

Lankymasis kapinėse daugeliui žmonių yra svarbi galimybė prisiminti išėjusius artimuosius, pabūti su savo mintimis ir pagerbti mirusiuosius. Ypač artėjant Vėlinėms, kapinėse padaugėja lankytojų, kurie tvarko kapus, uždega žvakes ir atneša gėlių. Tačiau net ir norint gražiai pagerbti mirusiuosius svarbu nepamiršti tam tikrų elgesio taisyklių.

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Kartais iš pirmo žvilgsnio nekalti veiksmai gali sutrikdyti kitus lankytojus ar parodyti nepagarbą šiai vietai. Tad kokio kapinių etiketo reikėtų laikytis ir kokių klaidų geriau vengti?

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Kapinėse svarbiausia – pagarba ir ramybė

Kapinės yra vieta, kur žmonės išgyvena netektį, prisimena artimuosius ir ieško ramybės. Todėl lankantis jose svarbu atsižvelgti ne tik į savo poreikius, bet ir į aplinkinius, rašoma bakerviewmemorial.ca.

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Pirmiausia reikėtų kalbėti tyliau, vengti garsios muzikos, šūksnių ir triukšmingų pokalbių. Jei į kapines atvykstama su vaikais, verta jiems paaiškinti, kodėl čia svarbu elgtis ramiai, ir pasirūpinti, kad jie netrukdytų kitiems lankytojams.

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Taip pat svarbu gerbti gedinčių žmonių privatumą. Jei prie kapo kažkas meldžiasi ar išgyvena skaudžią akimirką, nereikėtų be reikalo artintis, užkalbinti ar smalsauti, kas nutiko.

5 dalykai, kurių nederėtų daryti kapinėse

1. Nelieskite svetimų kapų ir ant jų paliktų daiktų

Ant kapų paliktos gėlės, žvakės, nuotraukos ar kiti atminimo daiktai turi ypatingą reikšmę mirusiųjų artimiesiems. Net jei atrodo, kad daiktas padėtas netinkamoje vietoje, nereikėtų jo perkelti ar išmesti be pagrindo.

Taip pat nederėtų liesti antkapių, statulų ar kitų paminklų, nes jie gali būti trapūs, o jų paviršiai – lengvai pažeidžiami.

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