Garsaus muzikanto netektis sukrėtė vilniečius: paaiškėjo svarbi detalė

Vilniaus arkivyskupija savo socialiniuose tinkluose pranešė liūdną žinią apie mirusį ir pasidalijo jautriu įrašu, prisimindama altininką.
Planuojama, kad muzikas bus laidojamas Rasų kapinėse. Apie tai pranešė Lietuvos muzikų sąjunga savo puslapyje.
Kaip naujienų portalui tv3.lt pranešė Vilniaus miesto miesto savivaldybė, A. Pleškūno laidotuvėmis pasirūpins velionio giminaitė. Apie tai pirmasis paskelbė Delfi.
Vilniaus arkivyskupija savo socialiniuose tinkluose prisiminė muzikantą:
„Nuo šiol daugeliui vilniečių pažįstamas altininkas, ilgametis Lietuvos nacionalinis operos ir baleto teatro orkestro muzikantas Andrius Pleškūnas grieš iš Dangaus. Jo muzika ne vienerius metus skambėjo Vilniaus arkikatedroje ir šventoriuje.
Prisiminkime a. a. Andrių maldoje. Tegul skamba iš aukštybių!
Vaizdo įrašo autorius Linas Poniškaitis prisimena: „Kai dariau šį įrašą sausio 20 d., šviesios atminties Andrius Pleškūnas grojo prie minus 12 laipsnių šalčio! Kai baigė groti, pasisveikinau su juo, paduodamas ranką, ir jo rankos buvo neįprastai šiltos... ta jo širdies šiluma iki šiolei mane tebelydi... – amžino džiaugsmo Tau, broli Kristuje, Viešpaties Artumoje“, – buvo rašoma Vilniaus arkivyskupijos įraše.
Naujienų portalas tv3.lt primena, kad spalio 22-ąją buvo pranešta, kad negyvas rastas gerbiamas Lietuvos altininkas A. Pleškūnas. Vyrui buvo 71-eri.
Rastas bute, susirūpino kaimynas
Minėto portalo šaltinių žiniomis, muzikanto kūnas buvo rastas jo bute, kai su tarnybomis susisiekė susirūpinęs, kelias dienas jo nematęs kaimynas.
A. Pleškūnas 1978 m. baigė Lietuvos konservatoriją. 1978–2021 griežė Lietuvos nacionalinio operos ir baleto teatro simfoniniame orkestre, nuo 1988 buvo altų grupės koncertmeisterio pavaduotojas.
Parengė ir atliko Lietuvos nacionalinio operos ir baleto teatro repertuaro operų ir baletų visas solo partijas altui, tarp jų – L. Delibes’o baleto Kopelija ir A. Ch. Adamo Žizel, C. M. von Weberio operos Laisvasis šaulys išplėtotus koncertinius numerius.
Su Lietuvos nacionaliniu operos ir baleto teatru gastroliavo užsienyje. 1979 dar griežė J. D. Aleknos suburtame kameriniame orkestre.
Koncertavo Lietuvoje ir užsienyje kaip solistas, kamerinių ansamblių narys, dalyvavo tarptautiniuose festivaliuose. Įrašė solinių plokštelių, padarė Lietuvos radijo įrašų. Sukūrė kamerinės instrumentinės muzikos kūrinių, transkribavo kūrinių altui ir kameriniam ansambliui.
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