TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Sprendimą dėl gynybos pramonės Edvinas Grikšas vadina „tikslingu postūmiu“

2025-10-20 17:43 / šaltinis: BNS
2025-10-20 17:43

Premjerei Ingai Ruginienei pareiškus, kad gynybos pramonę kuruos nebe Krašto apsaugos (KAM), o Ekonomikos ir inovacijų (EIM) bei Finansų ministerijos, ekonomikos ir inovacijų ministras Edvinas Grikšas sprendimą  vadina „savalaikiu ir tikslingu“ bei sako, kad KAM bus atleista nuo jai nebūdingų funkcijų.

Edvinas Grikšas. ELTA / Julius Kalinskas

Premjerei Ingai Ruginienei pareiškus, kad gynybos pramonę kuruos nebe Krašto apsaugos (KAM), o Ekonomikos ir inovacijų (EIM) bei Finansų ministerijos, ekonomikos ir inovacijų ministras Edvinas Grikšas sprendimą  vadina „savalaikiu ir tikslingu" bei sako, kad KAM bus atleista nuo jai nebūdingų funkcijų.

„Tai yra savalaikis ir tikslingas poslinkis gynybos pramonės formavimui. Ekonomikos ir inovacijų ministerija ir taip atsakinga už Lietuvos pramonės ir inovacijų formavimą. Tai sukuria galimybę vienos ministerijos žinioje formuoti tą gynybos pramonės ir inovacijų politiką“, – BNS pirmadienį sakė E. Grikšas.

„Nuo KAM būtų nuimamos jai kaip ir nebūdingos, nekarinės funkcijos, kurias efektyviau galėtų įgyvendinti Ekonomikos ir inovacijų ministerija“, – kalbėjo jis.

I. Ruginienė pirmadienį po susitikimo su krašto apsaugos ministre Dovile Šakaliene pranešė, jog pagal naują jos potvarkį už gynybos pramonę bus atsakingos Finansų bei Ekonomikos ir inovacijų ministerijos.

Anot ekonomikos ir inovacijų ministro, ministerijai pavaldžios „Investuok Lietuvoje“ ir Inovacijų agentūra jau dirba su gynybos pramone – viena siekia pritraukti investuotojų, kita kuruoja lietuviškoms gynybos pramonės įmonėms skirtas skatinimo priemones.

„Čia yra kompetencijos (Inovacijų agentūroje ir „Investuok Lietuvoje“ – BNS) būtent dėl verslumo ir pramonės plėtros“, – sakė E. Grikšas.

„Darbas su gynybos pramone ir gynybos įmonėmis, išmanymas gynybos ekosistemos, kokius Lietuva produktus gali dabar kurti, kokius gali pasiūlyti, kokios yra problemos, su kuriomis visa pramonė apskritai, įskaitant ir gynybos, susiduria“, – kalbėjo E. Grikšas, paklaustas, už kokias funkcijas bus atsakinga jo vadovaujama ministerija. 

Dabar Gynybos ir saugumo pramonės įstatymas numato, kad gynybos pramonės politiką formuoja KAM ir EIM.

Pasak ministro, iki šiol „nebuvo labai aiškaus pasidalinimo“, o EIM, kaip visos pramonės politikos formuotoja, be kita ko, rūpindavosi ir gynybos pramone.

Ministras teigė, kad KAM savo ruožtu atsakinga už karinius įsigijimus, kariuomenės aprūpinimą.

„Tas pasidalinimas, matyt, toks ir buvo, kad kartu formavome ir gynybos pramonės politiką, (...) bet Ekonomikos ir inovacijų ministerija žvelgė plačiau į gynybos pramonės skatinimą – ne tik mūsų šalies poreikių aprūpinimą, bet ir verslo plėtra“, – aiškino E. Grikšas.

Kaip rašė BNS, po susitikimo su D. Šakaliene premjerė pirmadienį pareiškė, kad jos pasitikėjimas ministre yra sušlubavęs, kai praėjusią savaitę KAM buvo surengtas neformalus kitų metų biudžeto projekto pristatymas nuomonės formuotojams. Po jo socialiniuose tinkluose paskelbta, jog Vyriausybė nevykdo pažado pasiekti 5 proc. bendrojo vidaus produkto (BVP) finansavimą krašto apsaugai.

