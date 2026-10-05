Sostinės centre apvogti kavinės darbuotojai: policija paskelbė ieškomo vyro nuotrauką

Vilniaus apskr. vyriausiojo policijos komisariato Vilniaus miesto trečiajame policijos komisariate atliekamas ikiteisminis tyrimas dėl vagystės (Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 178 str. 3 d.).
Šių metų rugsėjo 18 d. nuo 8 val. iki 9 val. Vilniuje, Universiteto g., nenustatytas asmuo pateko į kavinės „Maisto imperija“ tarnybinių patalpų persirengimo patalpą ir iš rankinės bei kuprinės pavogė 250 eurų.
Sostinės policija prašo visuomenės pagalbos – asmenis, atpažinusius nuotraukoje užfiksuotą vyrą, nurodo apie tai informuoti Vilniaus miesto trečiojo policijos komisariato 1-ojo veiklos skyriaus vyresniąją tyrėją Daivą Žilinskytę, tel. Nr. +370 646 32147, el. p. [email protected] arba paskambinti skubios pagalbos tarnybų tel. 112.
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