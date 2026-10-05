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TV3 naujienos > Lietuva > Kriminalai

Raseiniškis per 2 mėnesius įvykdė 5 nusikaltimus: padegė draugės „Audi“, grasino ir vogė

2026-10-05 10:30 / šaltinis: ELTA / aut.
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Autorius(-ė) Gytis Pankūnas
šaltinis: ELTA / aut.
2026-10-05 10:30
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Šiaulių apylinkės teismas nuteisė raseiniškį Dainių Vaičiūną, kuris neblaivus vairavo sugyventinės automobilį „Audi A6“, vėliau jį padegė, sistemingai baugino sugyventinę, vogė parduotuvėje ir piktybiškai vengė atlikti teismo jam paskirtą baudžiamojo poveikio priemonę.

Policija (Paulius Peleckis/ BNS nuotr.)

Šiaulių apylinkės teismas nuteisė raseiniškį Dainių Vaičiūną, kuris neblaivus vairavo sugyventinės automobilį „Audi A6“, vėliau jį padegė, sistemingai baugino sugyventinę, vogė parduotuvėje ir piktybiškai vengė atlikti teismo jam paskirtą baudžiamojo poveikio priemonę.

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Kaip teigiama teismo pranešime spaudai, vyrui skirta vienerių metų laisvės atėmimo bausmė ir 3 602 eurų baudą.

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Kaltinamasis D. Vaičiūnas šešerius metus negalės vairuoti transporto priemonės, nuspręsta konfiskuoti automobilio „Audi A6“ vertę atitinkančią pinigų sumą – 2 660 eurų.

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Be to, nukentėjusiajai vyras turės sumokėti 2 660 eurų turtinei žalai atlyginti. 

Teismas D. Vaičiūną pripažinto recidyvistu.

„Pareikšti kaltinimai, kad D. Vaičiūnas vairavo automobilį būdamas neblaivus, kai jam nustatytas daugiau negu 1,51 promilės neblaivumas, piktybiškai vengė atlikti teismo jam paskirtą baudžiamojo poveikio priemonę, visuotinai pavojingu būdu sugadino svetimą turtą, sistemingai baugino nukentėjusiąją naudodamas psichinę prievartą ir grasindamas ją nužudyti bei atvirai pagrobė svetimą turtą, pasitvirtino“, – pranešime spaudai cituojama bylą išnagrinėjusi Šiaulių apylinkės teismo Šiaulių rūmų teisėja Renata Guruškinienė.

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Per 2 mėnesius – 5 nusikaltimai 

D. Vaičiūnas per du mėnesius – nuo sausio pabaigos iki kovo pabaigos – padarė penkias nusikalstamas veikas.

Sausio pabaigoje vyras, būdamas neblaivus, neturėdamas vairuotojo pažymėjimo, vairavo sugyventinės automobilį „Audi A6“. Jam buvo nustatytas 1,95 prom. girtumas. D. Vaičiūnas dar 2024 m. lapkritį buvo nuteistas už tai, kad neblaivus vairavo automobilį. Tuomet teismas jam skyrė 3 602 eurų baudą ir penkerius metus uždraudė vairuoti transporto priemonę. Tačiau vyras piktybiškai vengė atlikti teismo paskirtą baudžiamojo poveikio priemonę.

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2026 m. kovo pradžioje D. Vaičiūnas prie daugiabučio gyvenamojo namo esančioje automobilių stovėjimo aikštelėje degiu skysčiu apipylė ir padegė sugyventinei priklausantį automobilį „Audi A6“ ir tokiu būdu sukėlė gaisrą bei visuotinai pavojingu būdu sugadino svetimą automobilį.

Nuo 2026 m. sausio pabaigos iki kovo pradžios vyras sistemingai terorizavo sugyventinę. Bylos duomenimis, jis siuntė grasinančio pobūdžio žinutes, grasindamas ją nužudyti. 2026 m. kovo pradžioje kartu su grasinančiomis žinutėmis nusiuntė ir devynis vaizdo įrašus, kuriuose demonstravo kirvį, jo ašmenimis liesdamas savo veidą, kaklą, liežuvį, skruostą, taip pat prikišdamas jį prie kameros. Teismas konstatavo, kad kaltinamasis sudarė nukentėjusiajai pakankamą pagrindą manyti, kad grasinimas nužudyti gali būti realiai įvykdytas.

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Be to, anot teisėsaugos, vyras atvirai pagrobė svetimą turtą, tai yra 2026 m. kovo 29 d., būdamas apsvaigęs nuo alkoholio, tris kartus skirtingose parduotuvėse atvirai, matant parduotuvės darbuotojoms, pagrobė alkoholinių gėrimų ir kitų prekių. Iš viso už daugiau nei 65 eurus.

Kaltinamasis teisme prisipažino dėl visų įvykdytų nusikalstamų veikų. Dėl automobilio padegimo teisme vyras sakė, kad kurį laiką žinojo, jog jo draugė buvo neištikima, todėl sugalvojo padegti jos automobilį. 

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Siųsdamas grasinančias nuotraukas, vaizdo įrašus, vyras teigė siekęs moterį pagąsdinti, įbauginti. 

Nustatyta kaltinamojo D. Vaičiūno atsakomybę lengvinanti aplinkybė – prisipažino ir nuoširdžiai gailėjosi. Jo atsakomybę sunkinančia aplinkybe teismas pripažino tai, kad nusikalstamas veikas vyras padarė, būdamas apsvaigęs nuo alkoholio.

Teismo nuosprendis gali būti skundžiamas apeliacine tvarka.

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