Policija aiškinasi 4 automobilių apgadinimą Kaune: prašo padėti atpažinti šį asmenį

Vaizdo stebėjimo kameros užfiksavo asmenį, galintį turėti tyrimui reikšmingos informacijos.
Gyventojus, atpažįstančius šį asmenį, žinančius jo buvimo vietą ar galinčius suteikti bet kokios reikšmingos informacijos, prašome kreiptis į Kauno apskr. VPK Kauno miesto Dainavos policijos komisariato pareigūnus telefonu +370 700 64 804 arba el. paštu [email protected].
Už turto sunaikinimą ar sugadinimą, pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 187 str. 3 d., gresia viešieji darbai arba bauda, arba laisvės apribojimas, arba areštas.
Tyrimą organizuoja ir jam vadovauja Kauno apygardos prokuratūros Kauno apylinkės prokuratūros 1-ojo skyriaus prokurorai.
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