Nelaimė Šalčininkų rajone – nuo motociklo nukritusią moterį pervažiavo kita motociklininkė

Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato duomenimis, apie 16.20 val. Baltosios Vokės seniūnijos Senųjų Macelių kaime moteris, gimusi 2000 metais, nesuvaldė motociklo „Kawasaki Z800 ABS“, šis nuslydo nuo kelio, o vairuotoja nukrito ant asfalto.
Pervažiavo ir sužalojo motociklininkę
Tuo metu iš paskos važiavusio motociklo „Kawasaki Z650“ vairuotoja, gimusi 1976 metais, bandydama apvažiuoti kelyje iškilusią kliūtį, pervažiavo ir sužalojo gulinčią pirmojo motociklo vairuotoją bei pati nukrito.
Per eismo įvykį nukentėjusi motociklo „Kawasaki Z800 ABS“ vairuotoja paguldyta į ligoninę. Motociklo „Kawasaki Z650“ vairuotojai taip pat suteikta medikų pagalba ligoninėje, ji gydoma ambulatoriškai.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl kelių transporto eismo saugumo ar transporto priemonių eksploatavimo taisyklių pažeidimo.
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